Thailanda a lansat atacuri aeriene asupra Cambodgiei. Acordul de încetare a focului negociat de Trump, încălcat după doar o lună de la semnare

Mihai Tănase
08 dec. 2025, 10:54, Știri externe

Conflictul dintre Thailanda și Cambodgia a reizbucnit violent, după ce armata thailandeză a lansat atacuri aeriene asupra unor poziții de la frontieră. Cele două părți se acuză reciproc că au tras primele focuri, în ciuda existenței unui acord de încetare a focului negociat de președintele american Donald Trump în luna octombrie.

Thailanda a lansat atacuri aeriene de-a lungul frontierei cu Cambodgia, pe fondul reluării confruntărilor armate, ambele state acuzându-se reciproc de declanșarea ostilităților.

În urma reizbucnirii războiului, un soldat thailandez a fost ucis, iar alți opt au fost răniți, a anunțat purtătorul de cuvânt al armatei thailandeze, generalul-maior Winthai Suvaree. Potrivit lui, trupele cambodgiene ar fi deschis primele focul asupra teritoriului thailandez, potrivit Skynews.com.

„Thailanda a folosit avioane pentru a lovi ținte militare în mai multe zone, în scopul de a suprima atacurile cambodgiene de sprijin”, a precizat oficialul militar.

De cealaltă parte, în Cambodgia, Met Measpheakdey, viceguvernator al provinciei Oddar Meanchey, a anunțat într-o postare pe Facebook că trei civili au fost răniți grav în urma atacurilor. Autoritățile de la Phnom Penh susțin că armata thailandeză ar fi atacat prima trupele cambodgiene în provincia Preah Vihear.

„Cambodgia solicită Thailandei să înceteze imediat toate activitățile ostile care amenință pacea și stabilitatea în regiune”, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului Apărării din Cambodgia, Maly Socheata.

Criza umanitară s-a adâncit rapid, odată cu realuarea ostilităților. Peste 385.000 de civili din mai multe districte de frontieră din Thailanda au fost evacuați, iar aproximativ 35.000 sunt deja cazați în adăposturi temporare, potrivit oficialilor militari.

În paralel, Ministerul Educației din Cambodgia a anunțat închiderea mai multor școli din zonele de graniță. Imaginile apărute în mediul online arată elevi care părăsesc în grabă cursurile pentru a se reuni cu părinții lor.

„Pacea” lui Trump, dizolvată într-o lună de zile

Escaladarea vine în pofida faptului că cele două state au semnat un acord de încetare a focului negociat de SUA în luna octombrie, la inițiativa președintelui Donald Trump. Cu toate acestea, tensiunile nu au scăzut, iar incidentele armate s-au multiplicat. Disputele teritoriale au mai dus, în luna iulie, la cinci zile de lupte intense, soldate cu zeci de morți în rândul soldaților și civililor.

Prim-ministrul thailandez, Anutin Charnvirakul, a declarat că operațiunile militare vor continua „atât cât va fi necesar” pentru apărarea țării și protejarea populației.

„Thailanda nu și-a dorit niciodată violența. Aș dori să reiterez că Thailanda nu a inițiat niciodată o luptă sau o invazie, dar nu va tolera niciodată o încălcare a suveranității sale”, a declarat acesta.

Prim-ministrul Malayeziei, Anwar Ibrahim, a îndemnat cele două state să dea dovadă de moderație.

„Regiunea noastră nu își poate permite să vadă dispute de lungă durată transformându-se în cicluri de confruntări”, a scris el pe rețelele de socializare.

Printre regiunile afectate de cele mai recente ciocniri se numără provinciile Si Sa Ket, Surin și Ubon Ratchathani din Thailanda, respectiv Preah Vihear și Oddar Meanchey din Cambodgia.

Duminică, cele două armate s-au acuzat reciproc că au deschis focul de-a lungul frontierei, într-un incident care, potrivit armatei thailandeze, a durat aproximativ 20 de minute și a dus la rănirea a doi soldați. Cambodgia susține însă că trupele sale nu au ripostat.

De peste un secol, Thailanda și Cambodgia se află într-o dispută continuă privind suveranitatea unor teritorii de-a lungul frontierei terestre de 817 kilometri, una dintre cele mai tensionate linii de graniță din Asia de Sud-Est.

