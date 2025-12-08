Micul Einstein: Laurent Simons, copilul-geniu care a terminat doctoratul în fizică cuantică la 15 și vrea să învingă îmbătrânirea

Laurent Simons, un copil-geniu din Belgia, a devenit cunoscut la nivel mondial pentru realizările sale academice extraordinare la o vârstă fragedă. Cu un IQ estimat la 145, acesta este adesea numit „Micul Einstein”. La vârsta de 15 ani, Laurent a obținut diploma de doctorat în fizică cuantică, iar în prezent lucrează pentru a doua lucrare de doctorat în științe medicale. A terminat școala la vârsta de 8 ani, a intrat la universitate, a parcurs întregul program mai repede decât ceilalți și acum se ocupă de cercetare științifică la München.

A absolvit studiile de licență, cu specializarea fizică, la Universitatea din Anvers la vârsta de doar 11 ani, iar în doar un an de studiu a obținut suma acum laude. La vârsta de 12 ani a finalizat masteratul în fizică, tot la Universitatea din Anvers, obținând aceeași distincție.

De asemenea, a făcut un stagiu de practică la Institutul Max Planck din Germania, unde a lucrat în domeniul opticii cuantice și a contribuit la dezvoltarea unor metode bazate pe inteligență artificială pentru detectarea precoce a cancerului. „Am antrenat un algoritm mecanic, astfel încât să poată distinge între pacienții cu cancer și persoanele sănătoase”, a spus tânărul. Anul acesta, la vârsta de 15 ani, a terminat studiile doctorale în fizică cuantică și a devenit unul dintre cei mai tineri doctori în această știință din istoria modernă.

Deși a excelat în fizica cuantică, Laurent și-a exprimat dorința de a-și folosi cunoștințele pentru a ajuta omenirea. Scopul său principal, apărut după pierderea bunicilor, este să cerceteze modalități de a prelungi viața umană. Următorul său obiectiv este să urmeze un al doilea doctorat, de data aceasta în științe medicale, unde vrea să se concentreze pe inteligența artificială și pe cercetarea procesului de îmbătrânire. Laurent spune că acum visează să creeze „super-oameni” – aceia care sar ca Michael Jordan și aleargă ca olimpicii. Scopul său, a explicat el, nu este nemurirea, ci oferirea oamenilor de șansa de a trăi vieți mai lungi și mai sănătoase.

Rapoartele de-a lungul anilor au evidențiat abilitățile excepționale ale lui Laurent, de la o memorie fotografică la un IQ despre care se spune că este în jur de 145, un interval atins de doar aproximativ 0,1% din populație. Părinții săi au spus că au observat de timpuriu că înțelegea informațiile într-un ritm mult mai rapid decât alți copii.

Părinții săi, Alexander și Lydia Simons, au declarat că, în toată această perioadă, mari companii de tehnologie din Statele Unite și China l-au abordat pe Laurent cu oferte de a se alătura centrelor lor de cercetare. Aceștia au refuzat însă, dorind ca fiul lor să crească într-un ritm pe care el și-l dorește. Lui Laurent îi place kartingul, muzica și să vadă filme cu prietenii.

Deși realizarea sa este extraordinară, Laurent nu este cel mai tânăr deținător al unui doctorat din istorie. Recordul respectiv îi aparține lui Johann Heinrich Friedrich Karl Witte, care și-a obținut doctoratul la Universitatea din Giessen în 1814, la doar 13 ani și jumătate, conform Guinness World Records.

Sursă foto: Instagram/laurent_simons

