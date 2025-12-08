Prima pagină » Actualitate » RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 793. Armata israeliană a anunțat „noua frontieră” în Gaza

08 dec. 2025, 08:08
Armata israeliană a anunțat „noua frontieră” în Gaza / Sursa FOTO: Hepta

Șeful Statului Major al armatei israeliene, Eyal Zamir, a afirmat că linia galbenă de demarcație în Fâșia Gaza este „noua frontieră” cu Israelul, potrivit unui comunicat militar, citat de France Presse.

Exprimându-se în Fâșia Gaza în fața unor soldați rezerviști, general-locotenentul Zamir a declarat că „linia galbenă constituie o nouă frontieră, o linie de apărare avansată pentru localitățile israeliene și o linie de atac”, conform comunicatului.

Trupele israeliene sunt obligate, în virtutea acordului de armistițiu cu gruparea islamistă palestiniană Hamas, să se retragă în etape din Fâșia Gaza, după o primă retragere în interiorul enclavei materializat prin linia galbenă, care a urmat intrării în vigoare a încetării focului la 10 octombrie.

Delegație importantă în Iordania

Șefa diplomației europene, Kaja Kallas, și ambasadorul SUA la ONU, Mike Waltz, s-au deplasat în Iordania pentru a discuta despre ajutorul umanitar destinat Fâșiei Gaza.

Un armistițiu fragil a intrat în vigoare în 10 octombrie în enclava palestiniană, în urma unui plan de pace american asumat de ONU.

„Suntem pregătiți să mergem înainte cu reconstrucția Fâșiei Gaza. Suntem aici pentru a face să cadă barierele birocratice și a face ca lucrurile să avanseze”, a afirmat Waltz într-un mesaj postat pe platforma X.

Kaja Kallas a abordat, la Amman, împreună cu Regele Abdallah al II-lea al Iordaniei, încetarea focului în Gaza și probleme regionale, potrivit unui comunicat.

Cu această ocazie, Regele Abdallah a reafirmat „necesitatea de a respecta termenii acordului vizând încetarea războiului în Gaza și garantarea transportului de ajutoare umanitare”, conform sursei citate.

Kallas și regele Iordaniei au prioritizat „necesitatea de a se ajunge la calm în regiune și de păstrare a suveranității statelor”.

RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 657. Israelul pregătește anexarea Cisiordaniei! Vot favorabil în Knesset

Cele mai noi