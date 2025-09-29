Adevărul despre telefoanele TESLA. Când se vor lansa, ce funcții au și cât costă. Un rival nou pentru Apple se anunță la orizont

În ultimele zile, în mediul online a circulat vestea că Tesla va lansa un smartphone revoluționar, intitulat „Tesla Pi Phone”, un adevărat competitor pentru Apple și iPhone.

Noul telefon venea cu un preț de 789 dolari, conectivitate STARLINK, securitate biometrică și un sistem avansat de camere.

„Este oficial. Telefonul Tesla Pi costă 789 de dolari și schimbă regulile jocului pe piața smartphone-urilor. Apple are motive să se teamă”, arată anunțul care a circulat pe internet, însoțit de o poză cu Elon Musk, care ține în mâini noul smartphone.

Tesla Pi vine la pachet cu următoarele funcții:

conectivitate gratuită prin satelit STARLINK

încărcare solară

integrare Neuralink pentru persoanele cu dizabilități locomotorii

tehnologie de minare a criptomonedelor

sistem avansat de camere

integrare sistem auto Tesla

sistem de operare personalizat

hardware avansat

securitate biometrică

În pofida speculațiilor, Tesla nu a făcut un anunț oficial în acest sens, deși în trecut Elon Musk a cochetat cu ideea fondării unui smartphone. Însă acest proiect nu s-a materializat, din motive temeinic explicate de cel mai bogat om al planetei.

Prea bun ca să fie adevărat

Anterior acestui moment, Musk a susținut că ar lua în considerare intrarea pe piața smartphone-urilor doar dacă companii precum Apple sau Google ar restricționa aplicațiile sau serviciile Tesla, care în prezent funcționează eficient pe dispozitivele iOS și Android existente.

Astfel, mult așteptata lansare a unui Tesla Pi este un mit, notează International Business Times.

Zvonurile au stârnit mii de discuții pe platformele de socializare. Dezbaterea din mediul online s-a mutat în viața reală, însă rezultatul era unul așteptat: dacă sună prea bine să fie adevărat, atunci cu siguranță ceva nu este în regulă.

