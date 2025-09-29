Prima pagină » Știri externe » Adevărul despre telefoanele TESLA. Când se vor lansa, ce funcții au și cât costă. Un rival nou pentru Apple se anunță la orizont

Adevărul despre telefoanele TESLA. Când se vor lansa, ce funcții au și cât costă. Un rival nou pentru Apple se anunță la orizont

29 sept. 2025, 21:20, Știri externe
Adevărul despre telefoanele TESLA. Când se vor lansa, ce funcții au și cât costă. Un rival nou pentru Apple se anunță la orizont

În ultimele zile, în mediul online a circulat vestea că Tesla va lansa un smartphone revoluționar, intitulat „Tesla Pi Phone”, un adevărat competitor pentru Apple și iPhone.

Noul telefon venea cu un preț de 789 dolari, conectivitate STARLINK, securitate biometrică și un sistem avansat de camere.

„Este oficial. Telefonul Tesla Pi costă 789 de dolari și schimbă regulile jocului pe piața smartphone-urilor. Apple are motive să se teamă”, arată anunțul care a circulat pe internet, însoțit de o poză cu Elon Musk, care ține în mâini noul smartphone.

Tesla Pi vine la pachet cu următoarele funcții:

  • conectivitate gratuită prin satelit STARLINK
  • încărcare solară
  • integrare Neuralink pentru persoanele cu dizabilități locomotorii
  • tehnologie de minare a criptomonedelor
  • sistem avansat de camere
  • integrare sistem auto Tesla
  • sistem de operare personalizat
  • hardware avansat
  • securitate biometrică

În pofida speculațiilor, Tesla nu a făcut un anunț oficial în acest sens, deși în trecut Elon Musk a cochetat cu ideea fondării unui smartphone. Însă acest proiect nu s-a materializat, din motive temeinic explicate de cel mai bogat om al planetei.

Prea bun ca să fie adevărat

Anterior acestui moment, Musk a susținut că ar lua în considerare intrarea pe piața smartphone-urilor doar dacă companii precum Apple sau Google ar restricționa aplicațiile sau serviciile Tesla, care în prezent funcționează eficient pe dispozitivele iOS și Android existente.

Astfel, mult așteptata lansare a unui Tesla Pi este un mit, notează International Business Times.

Zvonurile au stârnit mii de discuții pe platformele de socializare. Dezbaterea din mediul online s-a mutat în viața reală, însă rezultatul era unul așteptat: dacă sună prea bine să fie adevărat, atunci cu siguranță ceva nu este în regulă.

RECOMANDAREA AUTORULUI

Orașul din Japonia care adoptă o nouă ordonanță. Limitarea utilizării smartphone-urilor la două ore pe zi

Noul iPhone a prăbușit și acțiunile și încrederea utilizatorilor. Toată lumea se plânge de proasta calitate a noului telefon

Citește și

EXTERNE Un preot italian a primit un CADOU neobișnuit în timpul slujbei de duminică. Ce semnificație are darul
22:27
Un preot italian a primit un CADOU neobișnuit în timpul slujbei de duminică. Ce semnificație are darul
VIDEO Trump afirmă că Netanyahu este de acord cu planul SUA de oprire a războiului din Gaza /”Grupul Hamas este singurul care trebuie să mai accepte”
22:18
Trump afirmă că Netanyahu este de acord cu planul SUA de oprire a războiului din Gaza /”Grupul Hamas este singurul care trebuie să mai accepte”
EXTERNE Republica Moldova după alegeri: Speranțe și întrebări despre viitor
21:15
Republica Moldova după alegeri: Speranțe și întrebări despre viitor
EXTERNE Netanyahu a prezentat scuze Qatarului, de la Casa Albă, pentru atacul asupra liderilor Hamas /Israelul ar putea oferi COMPENSAȚII
20:50
Netanyahu a prezentat scuze Qatarului, de la Casa Albă, pentru atacul asupra liderilor Hamas /Israelul ar putea oferi COMPENSAȚII
EXTERNE Australia câștigă teren pe piața cărnii de vită din China după retragerea SUA. Tarifele impuse de Administrația Trump lovesc producătorii americani
18:52
Australia câștigă teren pe piața cărnii de vită din China după retragerea SUA. Tarifele impuse de Administrația Trump lovesc producătorii americani
EXTERNE Trump va discuta cu emirul Qatarului înaintea întâlnirii cu NETANYAHU /Consilierii de la Casa Albă sunt exasperați de atitudinea liderului israelian
18:24
Trump va discuta cu emirul Qatarului înaintea întâlnirii cu NETANYAHU /Consilierii de la Casa Albă sunt exasperați de atitudinea liderului israelian
Mediafax
Călin Georgescu, întrebat dacă îi va face dosar procurorului general Florența: Cu diavolul nu intri în conversații
Digi24
Traian Băsescu: „Urmaşii lui Ştefan cel Mare l-au învăţat pe Putin că omenirea a inventat ceva mai puternic decât toate armele”
Cancan.ro
Marina, o artistă de circ de doar 27 de ani, a murit în timpul unui show. Tragedia a avut loc sub privirile îngrozite ale spectatorilor 😲
Prosport.ro
FOTO. Blonda de 26 de ani s-a afișat cu milionarul de 64 de ani, care are 5 divorțuri
Adevarul
Ce spun basarabenii despre România. „Dacă o să vedem că-i bâja, poate ne-om și uni la un moment dat”| REPORTAJ
Mediafax
Călin Georgescu: „Dosarul meu este o copie la indigo după dosarul lui Donald Trump”
Click
Fructul de toamnă care ne îngrașă mai rău decât carnea sau zahărul! Mihaela Bilic: „Dacă nu vreți să vă treziți cu colăcei de grăsime pe burtă...”
Wowbiz
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
Antena 3
O acrobată a căzut de la 5 metri înălțime și a murit, în timpul spectacolului, la un circ din Germania. Mariana avea 27 de ani
Digi24
VIDEO Incendiu de amploare la un hotel din Prahova închis de ISU: două tinere care lucrau în hotel au murit. Primele ipoteze privind ca
Cancan.ro
Când și unde va fi înmormântată Ioana Popescu. Mara Bănică a făcut anunțul!
Ce se întâmplă doctore
Vedeta din România care a slăbit 20 de kilograme. Ce a pățit după ce s-a înfometat! Acum pozează provocator
observatornews.ro
Avion în pericol la aterizarea pe Otopeni. A trecut la 80 de metri sub o dronă ridicată ilegal
StirileKanalD
„A fost otrăvită de o mână criminală!” Mama Andreei Cuciuc, declarații șoc la un an de la moartea fetei! „Criminalul să fie pedepsit!”
KanalD
O tânără de 25 de ani a murit după ce a căzut 70 de metri în gol. Accidentul cumplit a avut loc în timpul unei drumeții în Alpii austrieci
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Amenda de motocultor în 2025: De ce sunt pedepsiți cei care circulă cu aceste utilaje pe un drum public
Descopera.ro
Ceaiul vechi de secole care face MINUNI în organism
Capital.ro
Ce ar fi făcut Călin Georgescu dacă era președintele României: Jaful se încheie în momentul reromânizării capitalului
Evz.ro
Adrian Minune a ratat șansa să fie multimilionar. Totul a fost la un click distanță
A1
Ce diferență de vârstă există între Roxana Nemeș și soțul ei, Călin Hagima. Artista a născut
Stirile Kanal D
Ce să faci dacă ai imunitatea scăzută și te îmbolnăvești des, mai ales în sezonul rece! Foarte important!
Kfetele
Un nou mesaj din partea mamei Andreei Cuciuc, după ce a mărturisit că fiica ei ar fi fost omorâtă. Ce spune soția artistului Igor Cuciuc: “O să am grijă să primească fiecare ce a oferit.”
RadioImpuls
Acuzații GRELE la adresa tatălui campionului David Popovici: "A fost scandal. S-a folosit de notorietatea fiului". INFORMAȚIA momentului despre Mihai Popovici zguduie lumea sportului: "Acesta este tristul adevăr"
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, ți-ai surprins părinții făcând amor?
Descopera.ro
Secretele designerilor: Cum se transformă hainele de blană în adevărate opere de artă (P)