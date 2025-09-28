Prima pagină » Știri externe » Noul iPhone a prăbușit și acțiunile și încrederea utilizatorilor. Toată lumea se plânge de proasta calitate a noului telefon

28 sept. 2025, 16:30, Știri externe
Noul iPhone a prăbușit și acțiunile și încrederea utilizatorilor. Toată lumea se plânge de proasta calitate a noului telefon

Acțiunile companiei Apple sunt în scădere, închizând săptămâna cu 255,46 de dolari, adică cu -0,55%, după ce tot mai mulți cumpărători de telefoane din seria iPhone 17 s-au plâns de calitatea acestora. Valul de reclamații a dus și la scăderea încrederii privind durabilitatea învelișului de aluminiu.

Pe internet abundă meme-uri și glume despre scandalul „scratchgate”, care pot fi ușor zgâriate pe spate numai dacă sunt frecate ușor în buzunar. Unii clienți au observat că telefoanele erau zgâriate încă de când le-au cumpărat în magazine.  Cele mai expuse modele sunt telefoanele iPhone 17 Pro de culoare albastră și noul iPhone Air de culoarea neagră. Au fost raportate și mici zgârieturi pe iPhone 17 Pro Cosmic Orange.

Răspunsul Apple a fost că urmele rezultate nu sunt „zgârieturi”, ci uzură de la suportul MagSafe, care a transferat materialul pe spatele noilor modele iPhone.  Apple susține că acest transfer de material nu este o zgârietură și este ușor de îndepărtat prin curățare. Apple afirmă că aceste urme se pot curăța cu ușurință și că nu indică o problemă de calitate a finisajului, potrivit Tom’s Guide.

Situația financiară arăta și așa urâtă pentru Apple după tarifele impuse de Donald Trump în aprilie, modelele iPhone fiind fabricate în Republica Populară Chineză,  asta până când directorul executiv Tim Cook s-a dus în Biroul Oval cu un cadou care l-a „temperat” pe președinte: o placă de sticlă pe un lingou de aur de 24 karate, în valoare de 150.000 de dolari, pe care este inscripționată semnătura lui Tim Cook și numele președintelui Trump, precum și atestarea caracterului american: „Apple American Manufacturing Program”. Dacă directorul nu ar fi acționat pentru a-l îmbuna pe Trump, noile modele de telefoane ar fi costat cu 1.000 de dolari mai mult:  iPhone Air ar fi ajuns la 2.000 de dolari în loc de 1.000.

JerryRigEverything, un cunoscut vlogger care testează și recenzează cele mai noi tehnologii, a supus noile modele de iPhone 17 la testul durabilității.  Ce a descoperit el i-ar putea șoca pe cumpărătorii telefoanelor Apple.

iPhone Air

Jerry a supus noul model subțire Apple la mai multe teste, dar cu baterie mai mică și capacitate de încărcare mai lentă (30 de minute față de celelalte telefoane care se pot încărca în 20 de minute):

  • a frecat ecranul telefonului cu șurubelnița  – ceramica Shield 2 a trecut testul, fiind o îmbunătățire majoră;
  • a frecat camera frontală a telefonului cu un cutter și partea laterală din titaniu  – este ușor zgâriat, dar butoanele nu pot fi detașate;
  • nu poate fi îndoit ca iPhone 6, cel puțin nu cu mâinile;
  • camera de 48 de pixeli și microfonul nu se desprind;
  • iPhone Air a rezistat sub presiune, până la 97 de kilograme – sticla frontală fiind spartă, iar telefonul a fost permanent îndoit;

iPhone 17 Pro

La frecare, modelul portocaliu iPhone 17 Pro, dotat cu slot din plastic pentru antenă 5G, pare să fie mai rezistent decât modelul iPhone 17 Pro Max de culoare albastră.  Anodizarea decorativă de la suprafață are o grosime de 2-25 de micrometri.

Deși are un înveliș rezistent și viu colorat, mai rezistent decât în cazul vopselei obișnuite,  nu este invincibilă. Prin urmare, învelișul telefonului iPhone 17 Pro se poate ciobi pe lateral.   Toate lentilele a celor trei camere foto/video, fiind acoperite cu cristal de safir, sunt foarte rezistente și nu prezintă zgârieturi după ce au fost frecate cu obiecte ascuțite sau contondente.

Jerry a frecat telefonul portocaliu cu chei și cu o monedă. Mici urme se pot observa doar la nivel microscopic.  În schimb, telefonul albastru a fost mai susceptibil la deteriorare. La colț, anodizarea se ciobește la frecarea cu o monedă.  Telefoanele nu se strică nici la căldura unei brichete, nici după 30 de secunde de expunere.

De asemenea, ambele telefoane nu pot fi îndoite nici intenționat cu mâinile. Nu se aude nici măcar o scârțâitură și nici nu se observă o crăpătură. Ambele telefoane au trecut de testul durabilității.  Cumpărătorilor li se recomandă să cumpere huse (care pot să coste 60 de dolari) și curele atașabile pentru a preveni scăparea telefoanelor pe asfalt. Cureaua poate preveni chiar furtul.

Sursa Foto: Apple/YouTube

