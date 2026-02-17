Avans tehnologic impresionant în China. Un spectacol cu roboți umanoizi uimește planeta. Minunile tehnologice au imitat perfect oamenii într-o îmbinare de dans și mișcări de arte marțiale

Gala Festivalului de Primăvară dedicată Anului Nou Lunar din China cea mai urmărită emisiune TV din China, a adus în prim-plan roboți umanoizi care au executat demonstrații spectaculoase de kung fu, dans și comedie, într-un semnal clar al ambiției Beijingului de a domina viitorul roboticii și al inteligenței artificiale.

Cea mai urmărită emisiune de televiziune din China, gala anuală CCTV Spring Festival Gala, organizată cu ocazia Anului Nou Lunar, a fost folosită din nou ca vitrină pentru direcția strategică a țării în domeniul tehnologiei de vârf. Evenimentul a pus accent pe dezvoltarea roboților umanoizi și pe integrarea inteligenței artificiale în producția industrială, scrie Reuters.com.

Patru start-up-uri chineze emergente din domeniul roboticii umanoide, Unitree Robotics, Galbot, Noetix și MagicLab, și-au prezentat creațiile în cadrul galei, un eveniment comparabil ca impact intern cu Super Bowl-ul din Statele Unite.

Primele momente ale programului au fost dominate de roboți umanoizi. Peste zece roboți Unitree au susținut o demonstrație complexă de arte marțiale, executând mișcări de luptă sofisticate cu săbii, bastoane și nunchaku, chiar în apropierea copiilor interpreți.

Demonstrația de forță a roboților umanoizi a inclus imitarea stilului tradițional chinezesc „boxul bețivului”, cu mișcări instabile și căderi controlate, demonstrând progrese majore în coordonarea multi-robot și capacitatea de auto-redresare după cădere.

Când tradiția întâlnește viitorul

Gala a inclus și alte momente tehnologice spectaculoase. Chatbotul AI Doubao, dezvoltat de Bytedance, a apărut în sketch-ul de deschidere, în timp ce roboți umanoizi Noetix au jucat alături de actori umani într-un moment de comedie. Roboții MagicLab au urcat pe scenă pentru un dans sincronizat cu artiști umani, pe melodia „We Are Made in China”.

Interesul uriaș pentru sectorul roboților umanoizi vine într-un moment-cheie. Companii precum AgiBot și Unitree se pregătesc pentru oferte publice inițiale, iar startup-urile locale de inteligență artificială au lansat noi modele de ultimă generație chiar în timpul sărbătorii publice de nouă zile dedicate Anului Nou Lunar.

Gala de anul trecut impresionase deja publicul cu 16 roboți umanoizi Unitree de dimensiuni reale, care dansau în unison cu artiști umani. La câteva săptămâni după acel spectacol, fondatorul Unitree s-a întâlnit cu președintele Xi Jinping, în cadrul unui amplu simpozion tehnologic, primul de acest tip din 2018.

Xi Jinping s-a întâlnit în ultimul an cu cinci fondatori de start-up-uri din domeniul roboticii, un nivel de atenție comparabil cu cel acordat industriei vehiculelor electrice și semiconductorilor, oferind astfel sectorului emergent o vizibilitate politică rară.

Potrivit lui Georg Stieler, director general pentru Asia și șef al departamentului de robotică și automatizare la firma de consultanță Stieler, gala CCTV a fost utilizată timp de decenii pentru a evidenția ambițiile tehnologice ale Beijingului.

„Ceea ce distinge gala de evenimente similare din alte părți este legătura directă dintre politica industrială și spectacolul difuzat în prime-time”, a spus acesta. „Companiile care apar pe scena galei primesc recompense tangibile sub forma de comenzi guvernamentale, atenția investitorilor și acces la piață”, a adăugat Stieler.

Robotica și AI-ul, miza strategică a Chinei

În spatele spectacolului, China a poziționat robotica și inteligența artificială în centrul strategiei sale de fabricație AI+, mizând pe creșterea productivității pentru a contracara efectele îmbătrânirii forței de muncă.

„Umanoizii reunesc multe dintre punctele forte ale Chinei într-o singură narațiune: capacitatea AI, lanțul de aprovizionare hardware și ambiția industrială”, a explicat Poe Zhao.

Datele Omdia arată că China a livrat anul trecut aproximativ 90% din cei 13.000 de roboți umanoizi vânduți la nivel global. Morgan Stanley estimează că vânzările din China se vor dubla în acest an, ajungând la 28.000 de unități.

Și din Statele Unite vin avertismente. Elon Musk a declarat recent că se așteaptă ca cei mai puternici concurenți ai Tesla în domeniul roboților umanoizi să fie companiile chineze.

„Oamenii din afara Chinei subestimează China, dar China este un adversar redutabil”, a spus Musk.

Recomandarea autorului:

Trump obligă armata SUA să cumpere energie pe cărbune pentru securitatea națională