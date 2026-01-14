Administrația Trump lansează cea de-a doua fază a Planului de Pace în 20 de puncte pentru încheierea conflictului din Gaza

Administrația prezidențială Trump a anunțat lansarea celei de-a doua faze a Planului prezidențial în 20 de puncte pentru încheierea conflictului din Gaza, trecând de la armistițiu la demilitarizare, guvernare tehnocratică și reconstrucție.

Faza a doua stabilește o administrație palestiniană tehnocratică de tranziție în Gaza, Comitetul Național pentru Administrarea Gazei (NCAG), și începe demilitarizarea și reconstrucția completă a Gazei, în principal dezarmarea întregului personal neautorizat. SUA se așteaptă ca Hamas să își respecte pe deplin obligațiile, inclusiv returnarea imediată a ultimului ostatic decedat. Nerespectarea acestei prevederi va avea consecințe grave, a transmis administrația prezidențială a SUA.

„Este important de menționat că Faza întâi a oferit ajutor umanitar istoric, a menținut armistițiul, a returnat toți ostaticii în viață și rămășițele a douăzeci și șapte dintre cei douăzeci și opt de ostatici decedați. Suntem profund recunoscători Egiptului, Turciei și Qatarului pentru eforturile lor indispensabile de mediere care au făcut posibile toate progresele de până acum”, a precizat Steve Witkoff.