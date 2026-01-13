Prima pagină » Știri externe » Afișul „de criză” dintr-un bar italian care stârnește controverse. Proprietarul refuză să-l înlăture: „E o glumă despre inflație”

Mihai Tănase
13 ian. 2026, 09:06, Știri externe
Foto: Freepik.com

Un mesaj afișat la intrarea unui bar din Fontanafredda, Italia, provoacă deopotrivă atât curiozitatea tuiștilor cât și reacții vehemente de aproape un deceniu. Proprietarul refuză și acum să-l înlăture susținând că este doar o glumă.

Un bar din Fontanafredda, un mic oraș din provincia Pordenone, Italia, se află din nou în centrul atenției publice din cauza unui afiș considerat ofensator, care este expus la intrare încă din 2017. Deși a generat controverse constante și apeluri repetate pentru îndepărtarea sa, mesajul nu a fost retras, potrivit relatărilor presei locale.

Afișul, prezent de aproape nouă ani pe peretele barului, conține mesajul: „Meniu fix 25 de euro, chelneriță inclusă”. Textul a fost interpretat de numeroși clienți, activiști și organizații sindicale drept sexist și jignitor la adresa femeilor. Informațiile au fost relatate de publicațiile Pordenonetoday.it.

Explicația proprietarului: „o glumă despre inflație”

Danilo Rovere, proprietarul barului, respinge acuzațiile și susține că mesajul este o glumă ironică legată de creșterea prețurilor, subliniind faptul că suma menționată pe afiș nu a fost modificată de nouă ani, în ciuda inflației.

„De când există acel afiș, câțiva șoferi de camion care treceau pe aici s-au oprit să întrebe despre meniu”, a declarat Rovere. El a mai explicat că localul este decorat cu mai multe mesaje ironice, precum „Local încălzit (din iunie până în august)” sau „Jaf doar cu programare”, argumentând că afișul contestat face parte din aceeași notă umoristică.

Cu toate acestea, explicațiile proprietarului nu au reușit să reducă valul de critici, iar mesajul continuă să fie perceput ca o formă de sexism.

Sindicatul Flc-Cgil a cerut public înlăturarea afișului, considerându-l o ofensă gravă. Secretarul organizației, Giuseppe Mancaniello, a declarat: „Este vorba de o insultă la demnitatea femeilor: este un alt caz de sexism”.

Critici puternice au venit și din partea Soniei D’Aniello, fost consilier municipal din Pordenone, care a condamnat afișul într-o postare pe Facebook.

„Este vorba doar umor? Nu au contat luptele din anii 70! Nu s-a produs nicio revoluție, este doar o mentalitate veche, patriarhală! Din păcate, suntem tragic de neputincioși în fața acestei situații. Atât timp cât există femei care acceptă și justifică acest tip de mesaj josnic, nu vom progresa niciodată”, a scris aceasta.

În prezent, barul este administrat de o mamă și fiica sa, însă proprietarul inițial a impus un veto clar, refuzând să permită îndepărtarea afișului. Danilo Rovere afirmă că mesajul nu a fost conceput pentru a ofensa și că se încadrează în limitele libertății de exprimare și ale proprietății private.

El respinge categoric acuzațiile de sexism, considerând că reacțiile negative sunt rezultatul unei interpretări greșite a unui mesaj pe care îl descrie drept pur umoristic.

