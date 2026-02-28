Ministerul Afacerilor Externe, recomandări de ultimă oră pentru românii din Orient. Alertele de călătorie au fost actualizate

Ministerul Afacerilor Externe a încheiat Celula de Criză, la care a participat și premierul Ilie Bolojan. Aceasta a inclus o teleconferință cu șefii misiunilor diplomatice din statele din regiune, respectiv Statul Israel, Statul Palestina, Iran, Iordania, Qatar, Kuweit, Irak și Emiratele Arabe Unite.

„S-a încheiat sesiunea Celulei de Criză a MAE, cu participarea Prim-ministrului. Aceasta a inclus o teleconferință cu șefii misiunilor diplomatice din statele din regiune, respectiv Statul Israel, Statul Palestina, Iran, Iordania, Qatar, Kuweit, Irak și Emiratele Arabe Unite.

Nu există cetățeni români răniți în regiune la acest moment.

Misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României din regiune sunt în contact cu aproximativ 1.000 de cetățeni români. Este prioritizată acordarea asistenței consulare pentru minori și pentru familiile cu copii.

Nu sunt înregistrate, la acest moment, solicitări de repatriere din Iran”, se arată în comunicatul emis de MAE.

Actualizări privind alertele de călătorie

MAE a actualizat și alertele de călătorie pentru cetățenii români, în contextul conflictului militar.

„Recomandări pentru cetățenii români în contextul evoluțiilor de securitate din Orientul Mijlociu. Având în vedere evoluțiile de securitate din Orientul Mijlociu și impactul acestora la nivel regional și global, inclusiv din perspectiva zborurilor comerciale, Ministerul Afacerilor Externe recomandă cetățenilor români care intenționează să călătorească în străinătate în perioada următoare să aibă în vedere perturbările înregistrate la nivelul zborurilor internaționale, în special pentru statele și orașele care constituie puncte de tranzit aerian.

De asemenea, având în vedere caracterul fluid al situației, MAE recomandă evaluarea cu responsabilitate a necesității efectuării acestor călătorii și, dacă este posibil, amânarea acestora până la ameliorarea situației de securitate și reluarea în condiții normale a zborurilor comerciale.

Totodată, în cazul cetățenilor români care se află în străinătate și sunt afectați de perturbarea zborurilor, MAE recomandă menținerea dialogului cu companiile aeriene sau agențiile de turism, precum și notificarea prezenței către misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din statul în care se află.

MAE reamintește că marja de intervenție a misiunilor diplomatice și a oficiilor consulare în astfel de situații de forță majoră este limitată, având în vedere dinamica evoluțiilor și impactul acestora inclusiv asupra deplasărilor în interiorul statelor afectate, în conformitate cu recomandările și instrucțiunile autorităților locale.

Suplimentar, în același context, MAE a ridicat nivelul avertismentelor de călătorie la 6/9 – Evitați călătoriile neesențiale! pentru următoarele state: Bahrain, Kuweit, Iordania , Qatar , și Emiratele Arabe Unite.

MAE reamintește că pentru Statul Israel nivelul de avertisment este 8/9 – Evitați orice călătorie!, iar pentru Iran 9/9 – Părăsiți imediat țara!.

Totodată, MAE reaminteşte faptul că cetăţenii români care călătoresc în străinătate au la dispoziţie aplicaţia „Călătoreşte informat”, care oferă informaţii şi sfaturi de călătorie.

De asemenea, la data de 28 februarie 2026, din dispoziția ministrului afacerilor externe, a fost convocată Celula de Criză Interinstituțională, în vederea coordonării demersurilor de acordare a asistenței consulare și a identificării celor mai bune modalități de sprijin pentru cetățenii români aflați în străinătate și afectați de evoluțiile de securitate din regiune.”, se mai arată în comunicat.

