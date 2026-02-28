Prima pagină » Știri externe » Un hotel de lux din Dubai lovit de resturile unei rachete iraniene interceptate a luat foc: 4 persoane rănite

Un hotel de lux din Dubai lovit de resturile unei rachete iraniene interceptate a luat foc: 4 persoane rănite

28 feb. 2026, 17:42, Știri externe

Un incendiu a izbucnit lângă intrarea hotelului Fairmont The Palm din Dubai, după ce resturile unei rachete iraniene interceptate au căzut din cer în timpul unui atac din partea Iranului.

Fotografiile de pe rețelele de socializare și videoclipurile verificate de Sky News arată un incendiu mare și fum ridicându-se din exteriorul clădirii.

Potrivit site-ului web Tui, este un hotel de lux cu opțiuni culinare gourmet, un centru spa premiat și piscine cu vedere la oraș.

Autoritățile din Emiratele Arabe au confirmat incidentul din zona Palm Jumeirah. Au transmis că sunt victime.

„Răspunsul echipajelor de urgență au fost staționate imediat și perimetrul a fost securizat. Apărarea civilă a Dubaiului a confirmat că a rezultat un incendiu, care este acum sub control”, a transmis Biroul Media din Dubai.

Patru persoane rănite au fost transferate la spitalele din apropiere pentru a fi tratate.

„Autoritățile continuă să ia măsuri necesare pentru siguranța publică”, a mai adăugat biroul în comunicat.

