Netanyahu și Trump au discutat la telefon. Biroul premierului israelian publică o imagine oficială

28 feb. 2026, 17:52, Știri externe
Biroul prim-ministrului israelian a publicat o fotografie în care Benjamin Netanyahu apare vorbind la telefon, precizând că acesta a avut o convorbire cu președintele Statelor Unite, Donald Trump.

Imaginea, distribuită pe canalele oficiale, îl arată pe Netanyahu în biroul său, în timpul discuției telefonice. Ironic, Netanyahu are în fața lui o carte intitulată „Allies at War”. Potrivit scurtei descrieri care însoțește fotografia, conversația a avut loc între liderul israelian și liderul american, fără a fi oferite deocamdată detalii suplimentare despre conținutul dialogului.

Până în acest moment, nici Casa Albă, nici biroul premierului israelian nu au transmis informații suplimentare privind agenda exactă a discuției sau eventualele decizii rezultate în urma convorbirii.

