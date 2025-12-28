AIEA: Repararea liniilor electrice în apropierea centralei nucleare Zaporojie a început. Rușii și ucrainenii au acceptat un armistițiu local

Reparații cruciale ale liniilor electrice au început în apropierea Centralei Nucleare Zaporojie (ZNPP), în urma unui armistițiu local mediat de Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA), a anunțat AIEA duminică pe platforma X.

În apropierea Centralei Nucleare Zaporijie din Ucraina au început lucrările de repararea a liniilor de transport, în urma unui nou armistițiu local mediat de AIEA. O echipă a AIEA monitorizează lucrările, care se așteaptă să dureze câteva zile, ca parte a eforturilor continue de prevenire a accidentelor nucleare în timpul conflictelor militare.

„Șeful AIEA le-a mulțumit ambelor părți pentru că au fost de acord cu această nouă «perioadă de tăcere temporară» menită să permită restabilirea transportului energiei electrice între stațiile de distreibuție ale Centralei Nucleare Zaporijia și Centrala Termoelectrică Zaporijia, ceea ce va spori siguranța nucleară”, se arată în postare.

