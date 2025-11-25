Atac al Rusiei în Zaporojie. Putin pune presiune pe Zelenski prin bombardamente

Numărul persoanelor rănite în Zaporijje a crescut la patru. Fiecăruia i se acordă asistență medicală, anunță serviciile de urgență.

Au fost avariate cel puțin 7 blocuri cu mai multe etaje și câteva case particulare. Au fost distruse un cămin, un magazin, o stație de alimentare și una dintre întreprinderi.

Numărul victimelor crește: deja șapte răniți în urma atacului rușilor asupra Zaporijjei.

Trei persoane au fost spitalizate până acum. Li se acordă toată asistența necesară, anunță autoritățile ucrainene.

Știre în curs de actualizare

Sursa Foto/Video: Imagini amator/Forțele armate ale Ucrainei

