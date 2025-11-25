Prima pagină » Știri externe » Atac al Rusiei în Zaporojie. Putin pune presiune pe Zelenski prin bombardamente

Atac al Rusiei în Zaporojie. Putin pune presiune pe Zelenski prin bombardamente

25 nov. 2025, 23:35, Știri externe
Atac al Rusiei în Zaporojie. Putin pune presiune pe Zelenski prin bombardamente
Numărul persoanelor rănite în Zaporijje a crescut la patru. Fiecăruia i se acordă asistență medicală, anunță serviciile de urgență.

Au fost avariate cel puțin 7 blocuri cu mai multe etaje și câteva case particulare. Au fost distruse un cămin, un magazin, o stație de alimentare și una dintre întreprinderi.

Numărul victimelor crește: deja șapte răniți în urma atacului rușilor asupra Zaporijjei.

Trei persoane au fost spitalizate până acum. Li se acordă toată asistența necesară, anunță autoritățile ucrainene.

