Al treilea atac cibernetic împotriva ORANGE în 2025. După filialele din România și Franța, hackerii au țintit clienții din Belgia

Reprezentanții companiei franceze de telecomunicații Orange au anunțat că filiala din Belgia a fost ținta unui atac cibernetic și că hackerii au obținut acces la date de la 850.000 de conturi de clienți.

Compania a detectat că unul dintre sistemele sale IT a fost compromis la sfârșitul lunii iulie, expunând date precum numele clienților, numerele de telefon, detalii privind cartele SIM și tarife, potrivit unui comunicat de miercuri. Nu au fost accesate adrese de e-mail, parole sau detalii bancare, a adăugat compania.

Orange a blocat accesul la sistemul IT afectat imediat ce incidentul a fost detectat și a alertat autoritățile belgiene.

Compania nu a detaliat modul în care hackerii i-au exploatat sistemul dar și-a avertizat clienții să fie vigilenți la posibile atacuri de phishing. Clienții afectați din Belgia vor fi anunțați în curând prin e-mail sau mesaj text, au anunțat reprezentanții Orange.

Este cel de-al treilea atac cibernetic major care vizează compania franceză de telecomunicații din acest an, conform informațiilor dezvăluite de Orange, notează Bloomberg.

În iulie, un atac cibernetic asupra unuia dintre sistemele informatice ale companiei au provocat întreruperi ale unora dintre serviciile Orange din Franța.

La începutul acestui an, datele angajaților diviziei Orange din România au fost vizate într-un alt atac cibernetic.

Atacul cibernetic asupra Orange România

În februarie, un hacker a susținut că a furat mii de documente interne cu înregistrări ale datelor utilizatorilor și angajaților după ce a spart sistemele Orange Group.

Potrivit hackerului, care era membru al grupului de ransomware HellCat, datele furate erau în mare parte de la sucursala românească a companiei și au inclus 380.000 de adrese unice de e-mail, cod sursă, facturi, contracte, informații despre clienți și angajați din trecut și prezent.

Hackerul a declarat că a avut acces la sistemele Orange timp de peste o lună.

Companiile de telecomunicații sunt ținte atractive pentru hackeri, deoarece stochează informații financiare valoroase despre clienți, precum și informații și mesaje importante de la guverne și companii.

Foto: Profimedia

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Marea Britanie sancționează mai mulți AGENȚI ruși pentru implicare în operațiuni de război cibernetic