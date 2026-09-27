Rapperul Nicolae Novacenko, cunoscut sub numele de Bratan, născut în Republica Moldova și stabilit în Italia de când era copil, a fost expulzat din țară după ce a participat la blocarea unei autostrăzi pentru filmarea unui videoclip. Avocatul său contestă decizia și susține că autoritățile au exagerat gravitatea situației.

Videoclip filmat pe autostradă

Pe 18 septembrie, Novacenko, colegul său Omar Ramo și alte zece persoane au oprit circulația pe autostrada Milano-Meda pentru a filma un videoclip pentru o piesă nouă.

Sursă video: X

Imaginile cu coloanele de mașini formate în urma blocajului au apărut câteva zile mai târziu pe rețelele sociale și au provocat reacții și controverse.

Rapperul a fost arestat în seara zilei de 24 septembrie, în timp ce lua masa împreună cu soția sa, potrivit Fanpage.it. Polițiștii i-au percheziționat locuința, căutând arme, însă nu au găsit niciuna.

Judecătorul a menținut expulzarea

Sâmbătă, 26 septembrie, judecătorul de pace din Milano a validat decretul de expulzare, apreciind că Novacenko reprezintă un pericol social.

În decizie au fost luate în calcul și două condamnări anterioare. În 2016, rapperul a fost condamnat pentru deținerea ilegală a unui baston telescopic, iar ulterior a primit o condamnare minoră pentru posesie de droguri.

Blocarea autostrăzii face în prezent obiectul unei sesizări penale, iar ancheta în acest caz este încă în desfășurare.

Judecătorul a ținut cont și de fotografiile cu arme publicate de rapper pe contul său de Instagram.

Avocatul: „L-au lovit pe singurul pe care îl puteau lovi”

Avocatul lui Novacenko, Matteo Politano, contestă însă modul în care au fost interpretate aceste elemente. El susține că armele din fotografii erau recuzită folosită în videoclip și spune că a prezentat chiar facturile pentru închirierea lor.

Politano afirmă, de asemenea, că blocarea autostrăzii nu a durat o oră și jumătate, așa cum s-a vehiculat, ci doar câteva minute.

„L-au lovit pe singurul pe care îl puteau lovi”, a declarat avocatul, care consideră că în cazul clientului său există și un interes politic.

Politano a anunțat că va contesta expulzarea în fața Tribunalului Administrativ Regional.

Rapperul trăiește în Italia de când era copil

Avocatul mai spune că Novacenko are soție, un copil mic, o locuință cumpărată prin credit și un loc de muncă.

Rapperul s-a mutat în Italia când era foarte mic și, potrivit avocatului, nu vorbește limba țării în care s-a născut.