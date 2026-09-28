Propunere controversată a lui Trump pentru Xi Jinping, dezvăluită de ambasadorul SUA la Beijing: China să cumpere arme americane în plină dispută privind Taiwanul

Donald Trump l-ar fi întrebat pe Xi Jinping dacă Beijingul este interesat să cumpere arme americane, într-o discuție despre livrările SUA către Taiwan. Dezvăluirea a fost făcută de ambasadorul american în China, David Perdue, potrivit AP.

În cadrul summitului SUA-China, Donald Trump i-ar fi propus omologului său chinez, Xi Jinping, o posibilitate greu de imaginat în actualul raport de forțe dintre cele două mari puteri: China să cumpere armament din Statele Unite, potrivit The Guardian.com.

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Dezvăluirea a fost făcută de David Perdue, ambasadorul SUA în China, în timpul unui interviu acordat emisiunii „Fox News Sunday”, după vizita de stat a lui Xi Jinping la Washington.

Discuția ar fi avut loc în contextul uneia dintre cele mai sensibile probleme din relația Washington-Beijing: vânzările americane de armament către Taiwan. Perdue nu a precizat însă când anume Trump i-ar fi făcut această propunere liderului chinez.

O eventuală vânzare de armament american către China ar reprezenta o schimbare radicală a politicii Washingtonului și ar ridica inclusiv probleme privind accesul unui rival strategic la tehnologia militară a SUA.

Trump ar fi minimalizat în fața lui Xi vânzările de arme către Taiwan

În timpul interviului, jurnalista Shannon Bream a adus în discuție îngrijorările exprimate atât de parlamentari republicani, cât și democrați în legătură cu întârzierile unor pachete de ajutor și comenzi de armament destinate Taiwanului.

Întrebat dacă Washingtonul își temperează sprijinul pentru Taipei pentru a evita deteriorarea relației cu Xi Jinping, David Perdue a susținut că Trump „este mai ferm în privința Taiwanului decât oricine altcineva pe care l-am văzut vreodată”, amintind cantitatea importantă de armament american vândută insulei.

Ambasadorul a dezvăluit apoi maniera în care președintele american ar fi abordat subiectul în discuțiile cu Xi.

„Dar președintele Trump continuă să spună: «Hei, noi vindem arme altor țări din întreaga lume» La un moment dat, chiar l-a întrebat pe președintele Xi dacă ar dori să cumpere câteva”, a declarat David Perdue, ambasadorul SUA în China.

Statele Unite nu recunosc diplomatic Taiwanul ca stat independent, dar reprezintă principalul său susținător informal și cel mai important furnizor de armament. Legislația americană obligă Washingtonul să pună la dispoziția Taiwanului mijloacele necesare pentru a-și asigura capacitatea de autoapărare.

Mult mai ambiguă rămâne problema unei intervenții militare directe a Statelor Unite în eventualitatea unui atac chinez asupra insulei, administrațiile americane evitând în mod tradițional să ofere un răspuns lipsit de echivoc.

Arme de 14 miliarde de dolari, în centrul negocierilor SUA-China

Beijingul consideră Taiwanul parte a teritoriului chinez și exercită constant presiuni asupra Washingtonului pentru oprirea livrărilor de armament către Taipei.

Problema s-ar fi aflat cap de listă și pe agenda summitului Trump-Xi desfășurat în luna mai la Beijing. După acea întâlnire, Statele Unite au suspendat un pachet de armament pentru Taiwan evaluat la o sumă record de 14 miliarde de dolari.

Trump a descris ulterior vânzările de arme către Taiwan drept un „argument de negociere foarte bun” în relația cu Beijingul.

Subiectul a revenit în discuție și în timpul întâlnirilor private desfășurate săptămâna trecută la Casa Albă. Potrivit presei de stat chineze, Xi Jinping i-a cerut atunci lui Donald Trump ca Statele Unite să se opună independenței Taiwanului.