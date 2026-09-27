Prima pagină » Știri externe » Trump: Cei cinci suspecți arestați în apropierea unei baze RAF „voiau să facă mari pagube”

Trump: Cei cinci suspecți arestați în apropierea unei baze RAF „voiau să facă mari pagube”

Trump: Cei cinci suspecți arestați în apropierea unei baze RAF „voiau să facă mari pagube”
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Cei cinci bărbați arestați duminică în apropierea bazei RAF Fairford, din vestul Angliei, „voiau să facă mari pagube” bazei, a declarat președintele american Donald Trump. Potrivit liderului de la Casa Albă, suspecții se aflau de mai mult timp în atenția autorităților americane. Poliția britanică îi anchetează pentru presupusa pregătire a unui act terorist.

Ce spune Donald Trump

„Sunt anchetați. Voiau să facă mari pagube bazei noastre și colaborarea cu britanicii a funcționat excelent”, a declarat Trump presei, la sosirea sa în Chicago, potrivit euronews.

Ministrul britanic al Apărării, Wes Streeting, a confirmat că autoritățile britanice au colaborat cu partea americană în timpul operațiunii.

„Am lucrat în strânsă colaborare cu prietenii noștri americani și am fost în contact în cursul zilei cu omologul meu Pete Hegseth”, a declarat Streeting la congresul anual al Partidului Laburist, desfășurat la Liverpool.

Cinci bărbați, arestați în apropierea bazei

Poliția antiteroristă britanică investighează un „incident major” produs duminică în apropierea bazei RAF Fairford.

Mai multe locuințe din satul Whelford au fost evacuate, iar armata a verificat mai multe vehicule. Cei cinci bărbați au fost arestați și sunt suspectați de „pregătirea unui act terorist”.

Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile britanice nu au oferit până acum detalii despre presupusul plan al suspecților.

De ce este importantă baza RAF Fairford

RAF Fairford este utilizată și de forțele aeriene americane și are o importanță strategică pentru Statele Unite.

Guvernul britanic a autorizat folosirea bazei pentru operațiuni împotriva unor amplasamente de rachete iraniene care atacă nave în Strâmtoarea Ormuz. În iulie, Gardienii Revoluției din Iran au avertizat Londra să nu permită decolarea bombardierelor americane de la această bază.

În același timp, autoritățile britanice au avertizat în repetate rânduri asupra riscului unor operațiuni de sabotaj și atacuri cibernetice atribuite Rusiei. Moscova respinge acuzațiile privind desfășurarea unor astfel de operațiuni împotriva statelor occidentale.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

NEWS ALERT Scandal diplomatic în Bulgaria după investigația WSJ în care apare și România. Ambasadoarea SUA în Grecia, acuzată că a presat Sofia să cumpere gaze americane
20:24
Scandal diplomatic în Bulgaria după investigația WSJ în care apare și România. Ambasadoarea SUA în Grecia, acuzată că a presat Sofia să cumpere gaze americane
TENSIUNI Israelul continuă să lovească sudul Libanului în ciuda acordului-cadru
20:07
Israelul continuă să lovească sudul Libanului în ciuda acordului-cadru
VIDEO Doi turiști filipinezi au murit, iar alți opt au fost răniți într-un accident de autocar în Germania
19:16
Doi turiști filipinezi au murit, iar alți opt au fost răniți într-un accident de autocar în Germania
FLASH NEWS Primele rezultate ale referendumului din Elveția: 69% resping înăsprirea regulilor privind neutralitatea
18:21
Primele rezultate ale referendumului din Elveția: 69% resping înăsprirea regulilor privind neutralitatea
VIDEO Papa Leon al XIV-lea își continuă vizita în Franța. Suveranul Pontif a celebrat o slujbă la Lourdes, în fața a 150.000 de credincioși
17:27
Papa Leon al XIV-lea își continuă vizita în Franța. Suveranul Pontif a celebrat o slujbă la Lourdes, în fața a 150.000 de credincioși
FLASH NEWS Zelenski cere Chinei și Indiei să pună presiune pe Rusia, după o săptămână în care a fost lansate 2.200 de drone asupra Ucrainei
16:53
Zelenski cere Chinei și Indiei să pună presiune pe Rusia, după o săptămână în care a fost lansate 2.200 de drone asupra Ucrainei
Mediafax
„Te cumpăr și pe tine”, „Mor cu voi de gât”. Dominic Fritz, despre amenințările primite în lupta pentru patrimoniul Timișoarei
Digi24
Cum se spală fructele și legumele pentru a elimina pesticidele. Ce produse se păstrează în frigider și care la temperatura camerei
Cancan.ro
BREAKING! După Valentina, o altă femeie de 27 de ani din Vrancea a fost uc!să de soț. Ce s-a întâmplat între cei doi
Prosport.ro
Sharon Stone, mesaj direct pentru Sydney Sweeney după ce sportivele s-au revoltat pentru că a pozat goală: „Asumă-ți responsabilitatea”
Adevarul
Cât poți economisi dacă îți schimbi furnizorul de energie: diferențe de până la 90 de lei pe lună la curent și 380 de lei la gaze
Mediafax
O femeie a fost evacuată din propria casă. Mii de oameni au ieșit în stradă
Click
Ultimul bal înainte de prăbușirea unui imperiu. Rochii cu diamante, costume de sute de ruble și un lux greu de imaginat
Digi24
Obiectul 1335 de sub Muntele Apocalipsei. Rușii reînvie un sistem de răspuns nuclear automatizat din timpul Războiului Rece
Cancan.ro
Patronul Dristor Doner Kebap a fost arestat în Turcia! Rețeaua lui de trafic folosea mai mulți studenți din România
Ce se întâmplă doctore
Lași ușa mașinii de spălat deschisă după fiecare spălare? Motivul pentru care ar fi cazul să nu o mai faci
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
De ce întârzie sistemul autonom Tesla în Europa și când este programat votul-cheie?
Descopera.ro
O nouă grupă de sânge a fost descoperită după jumătate de secol de întrebări
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Doi canibali stau într-un pom. Pe jos trece un cavaler...
Descopera.ro
Richard Trenton Chase, „Vampirul din Sacramento”
Mediafax Italia
Românca devenită MISS ITALIA are o problemă pe care nu o rezolvă nicio coroană!
Mediafax Spania
NOUA REGULĂ de circulație. De la 1 octombrie NU MAI AI VOIE să faci asta la trecerile de pietoni!
REACȚIE Bogdan Ivan, prima reacție în scandalul întâlnirii cu ambasadoarea SUA și demiterea guvernului Bolojan. „N-aveam nevoie să ne spună americanii că Ilie Bolojan e o catastrofă”
21:18
Bogdan Ivan, prima reacție în scandalul întâlnirii cu ambasadoarea SUA și demiterea guvernului Bolojan. „N-aveam nevoie să ne spună americanii că Ilie Bolojan e o catastrofă”
REACȚIE Oana Țoiu aplaudă momentul artistic al lui Fritz, de la finalul ceremoniei de adio: „Nu vor putea să îi ia, să ne ia, iubirea pentru România”
20:59
Oana Țoiu aplaudă momentul artistic al lui Fritz, de la finalul ceremoniei de adio: „Nu vor putea să îi ia, să ne ia, iubirea pentru România”
FLASH NEWS Adrian Veștea îi cere lui Grindeanu să voteze Guvernul Mureșan: „Trebuie să lăsăm orgoliul”
20:43
Adrian Veștea îi cere lui Grindeanu să voteze Guvernul Mureșan: „Trebuie să lăsăm orgoliul”
FLASH NEWS Cum vrea Siegfried Mureșan să-i atragă pe românii din străinătate să se întoarcă acasă
19:42
Cum vrea Siegfried Mureșan să-i atragă pe românii din străinătate să se întoarcă acasă
SCANDAL Naistul Nicolae Voiculeț, revoltat pe Biblioteca Metropolitană București. Acuză că aceasta ar vrea să îi cenzureze un eveniment. De unde a pornit scandalul
19:42
Naistul Nicolae Voiculeț, revoltat pe Biblioteca Metropolitană București. Acuză că aceasta ar vrea să îi cenzureze un eveniment. De unde a pornit scandalul
ȘTIINȚĂ De ce pare că timpul trece tot mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația oamenilor de știință
19:20
De ce pare că timpul trece tot mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația oamenilor de știință

Cele mai noi

Trimite acest link pe