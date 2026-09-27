Cei cinci bărbați arestați duminică în apropierea bazei RAF Fairford, din vestul Angliei, „voiau să facă mari pagube” bazei, a declarat președintele american Donald Trump. Potrivit liderului de la Casa Albă, suspecții se aflau de mai mult timp în atenția autorităților americane. Poliția britanică îi anchetează pentru presupusa pregătire a unui act terorist.

Ce spune Donald Trump

„Sunt anchetați. Voiau să facă mari pagube bazei noastre și colaborarea cu britanicii a funcționat excelent”, a declarat Trump presei, la sosirea sa în Chicago, potrivit euronews.

Ministrul britanic al Apărării, Wes Streeting, a confirmat că autoritățile britanice au colaborat cu partea americană în timpul operațiunii.

„Am lucrat în strânsă colaborare cu prietenii noștri americani și am fost în contact în cursul zilei cu omologul meu Pete Hegseth”, a declarat Streeting la congresul anual al Partidului Laburist, desfășurat la Liverpool.

Cinci bărbați, arestați în apropierea bazei

Poliția antiteroristă britanică investighează un „incident major” produs duminică în apropierea bazei RAF Fairford.

Mai multe locuințe din satul Whelford au fost evacuate, iar armata a verificat mai multe vehicule. Cei cinci bărbați au fost arestați și sunt suspectați de „pregătirea unui act terorist”.

Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile britanice nu au oferit până acum detalii despre presupusul plan al suspecților.

De ce este importantă baza RAF Fairford

RAF Fairford este utilizată și de forțele aeriene americane și are o importanță strategică pentru Statele Unite.

Guvernul britanic a autorizat folosirea bazei pentru operațiuni împotriva unor amplasamente de rachete iraniene care atacă nave în Strâmtoarea Ormuz. În iulie, Gardienii Revoluției din Iran au avertizat Londra să nu permită decolarea bombardierelor americane de la această bază.

În același timp, autoritățile britanice au avertizat în repetate rânduri asupra riscului unor operațiuni de sabotaj și atacuri cibernetice atribuite Rusiei. Moscova respinge acuzațiile privind desfășurarea unor astfel de operațiuni împotriva statelor occidentale.