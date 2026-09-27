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Doi turiști filipinezi au murit, iar alți opt au fost răniți într-un accident de autocar în Germania

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Doi cetățeni filipinezi au murit duminică, iar alți opt au fost grav răniți după ce autocarul în care se aflau s-a răsturnat pe o autostradă din sudul Germaniei. Grupul se îndrepta spre München, pentru festivalul Oktoberfest.

Autocarul s-a răsturnat pe autostradă

Accidentul s-a produs în jurul orei 05:00, ora României, în apropiere de Buchloe, într-o regiune aflată aproape de granița cu Austria, potrivit poliției din Bavaria Superioară.

Autocarul, închiriat de o companie de turism, transporta aproximativ 50 de turiști filipinezi. Potrivit primelor informații ale anchetei, vehiculul a ieșit de pe șosea înainte de a se răsturna.

Autocarul plecase din orașul Milano și se îndrepta spre München.

La locul accidentului au fost mobilizate numeroase echipaje de intervenție, iar autostrada a fost închisă în ambele sensuri.

Consulatul filipinez oferă sprijin

Consulatul General al Filipinelor la Frankfurt a anunțat că ține legătura cu poliția germană și cu autoritățile responsabile și coordonează intervenția în cazul cetățenilor filipinezi afectați de accident.

„Transmitem cele mai sincere condoleanțe celor care și-au pierdut persoanele dragi și suntem alături de cei răniți. Consulatul este pregătit să ofere asistență consulară și sprijin celor afectați și familiilor acestora”, a transmis instituția.

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