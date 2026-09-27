Adrian Veștea respinge scenariul implicării SUA în căderea Guvernului Bolojan

Adrian Veștea a comentat acuzațiile potrivit cărora Statele Unite ar fi fost implicate în căderea Guvernului condus de Ilie Bolojan. Veștea susține că nu crede că a existat o astfel de intervenție și subliniază importanța menținerii relației strategice cu SUA.

Declarațiile vin în contextul informațiilor publicate de The Wall Street Journal, potrivit cărora ambasadoarea SUA în Grecia, Kimberly Guilfoyle, ar fi afirmat că Statele Unite ar fi fost implicate în demiterea Guvernului Bolojan și că o situație similară s-ar putea produce și în Grecia.

Veștea: „Trebuie să păstrăm legătura cu partenerul strategic”

Fostul premier desemnat a evitat să formuleze acuzații și a pledat pentru menținerea relației dintre România și Statele Unite.

„Nu cred că a existat niciun fel de interferență a Americii la căderea Guvernului Bolojan. Cred că trebuie să păstrăm legătura cu partenerul strategic.

Intențiile ar trebui să se materializeze. Nu am de gând să fac învinuiri. Sunt situații în care ar fi trebuit să fim mult mai atenți”, a declarat Adrian Veștea.

„Putem face asta oricărei țări dorim”

„În martie, la o cină la Atena la care au participat oficiali greci și americani, Guilfoyle a intrat într-o dispută cu ministrul grec al Energiei, Stavros Papastavrou, în fața celorlalți oaspeți. Referindu-se la prăbușirea iminentă a guvernului român, Guilfoyle a spus grupului: „Putem face asta oricărei țări dorim. Putem face asta și aici”, potrivit unei persoane care a participat la cină și altora cărora li s-a povestit despre acest episod.