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Urmărire ca în filme pe DN6. Un șofer fugar a fost oprit cu focuri de armă și un dispozitiv cu țepi. De ce încerca să scape de polițiști

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Un control de rutină s-a transformat într-o urmărire în forță pe drumul național care leagă Timișoara de sudul țării. Un tânăr de 24 de ani a fost oprit de polițiști doar după ce aceștia au tras focuri de armă spre autoturism și i-au spart cauciucurile cu un dispozitiv special cu țepi. Incidentul a avut loc pe DN6. La solicitarea colegilor din județul Mehedinți, polițiștii din Caraș-Severin i-au făcut semn unui șofer să tragă pe dreapta, în apropierea localității Mehadia. Conducătorul auto nu s-a conformat și a accelerat, declanșând o misiune de urmărire pe șosea. Bărbatul avea pe numele lui peste 20 de infracțiuni rutiere.

Focuri de armă și cauciucuri sparte cu dispozitivul „Spike”

Agenții au pornit pe urmele fugarului și au executat două focuri de avertisment pentru a-l determina să oprească, însă goana a continuat. În cele din urmă, forțele de ordine au amplasat pe carosabil un dispozitiv cu țepi (sistemul „Spike”). Autoturismul, cu roțile distruse, aac fost blocat în apropierea gării din Băile Herculane, la kilometrul 380 al drumului național, iar tânărul aflat la volan a fost imobilizat și încătușat pe loc.

„Autoturismul a fost identificat de polițiștii din Băile Herculane pe DN6, pe raza localității Mehadia, aceștia efectuând semnal regulamentar de oprire. Conducătorul auto nu s-a conformat și și-a continuat deplasarea. Pentru oprirea autoturismului, polițiștii au utilizat dispozitivul de tip „Spike”, iar întrucât conducătorul auto nu a oprit, polițiștii au executat două focuri de avertisment”, a transmis Inspectoratul de Poliție Județean Caraș-Severin.

Peste 20 de infracțiuni rutiere la activ

După ce l-au legitimat și i-au verificat datele, polițiștii au înțeles motivul fugii. Șoferul în vârstă de 24 de ani avea emis pe numele său un mandat de arestare preventivă și figura în evidențele autorităților cu o colecție impresionantă de abateri grave: peste 20 de infracțiuni la regimul rutier.

„Bărbatul a fost predat polițiștilor din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Mehedinți, în vederea continuării procedurilor legale”, au transmis reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Caraș-Severin.

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