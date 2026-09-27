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Oana Țoiu aplaudă momentul artistic al lui Fritz, de la finalul ceremoniei de adio: „Nu vor putea să îi ia, să ne ia, iubirea pentru România”

Oana Țoiu aplaudă momentul artistic al lui Fritz, de la finalul ceremoniei de adio: „Nu vor putea să îi ia, să ne ia, iubirea pentru România”
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Oana Țoiu a reacționat la imaginile de la finalul evenimentului „Timișoara. Revoluția continuă”, unde Dominic Fritz a cântat „Deșteaptă-te, române”, acompaniindu-se la pian și purtând eșarfa tricoloră la gât. Țoiu a transmis că, deși mandatul lui Fritz se apropie de final, acest lucru nu poate opri ceea ce ea numește „iubirea pentru România” și dorința de a continua munca politică.

Oana Țoiu, despre eșarfa tricoloră a lui Fritz

Oana Țoiu vorbește despre eșarfa tricoloră purtată de Dominic Fritz și spune că aceasta reprezintă mai mult decât un simplu însemn al funcției. Țoiu amintește că Fritz a fost ales primar al Timișoarei de două ori și susține că mandatul său este întrerupt împotriva rezultatului exprimat prin vot.

Au putut, încălcând regulile de bază pe care se construiesc legile, să îi ia mandatul de primar.

Eșarfa de primar, roșu galben și albastru, pe umărul stâng, nu este un ornament ci un semn distinctiv al funcției, o responsabilitate de reprezentare a proiectelor, speranțelor și deciziilor timișorenilor, câștigată de două ori prin vot liber, într-o democrație pentru care a luptat o generație în stradă.

Sunt ultimele trei zile, după șase ani de muncă și rezultate, în care mai poate sta pe umărul stâng al primarului ales, până când rezultatul onest al libertății de alegere va fi oprit abrupt cu brațul unei legi abuzive.”

„Continuăm împreună”

În continuarea mesajului, Țoiu spune că încheierea mandatului nu înseamnă și retragerea lui Fritz din lupta politică. Aceasta vorbește despre „speranță, perseverență și curaj” și spune că primarul Timișoarei le-ar fi arătat aceste lucruri inclusiv prin felul în care a trecut prin această perioadă.

Dar nu pot și nu vor putea să îi ia, să ne ia, iubirea pentru România și decizia de a continua împreună munca pentru viitorul ei.

Dominic Fritz ne arată și astăzi o lecție despre speranță, perseverență, curaj în fața nedreptății.

Este o formă de putere neșovăielnică, diferită de cum și-au construit ceilalți puterea.

Continuăm împreună”, a scris Oana Țoiu.

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