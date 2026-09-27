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Polonia și Lituania pregătesc un plan pentru evacuarea civililor din statele baltice în cazul unei crize

Polonia și Lituania pregătesc un plan pentru evacuarea civililor din statele baltice în cazul unei crize
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Polonia și Lituania licrează la un plan comun de evacuare a civililor în cazul unei crize majore sau al unei amenințări militare. Planul ar permite, dacă va fi nevoie, evacuarea unor locuitori din Lituania, Estonia și Letonia către Polonia.

Autoritățile de la Vilnius și Varșovia analizează în prezent procedurile de logistică și capacitatea infrastructurii. Un plan detaliat urmează să fie elaborat după ce cele două țări vor ajunge la un acord, potrivit Euronews.

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Evacuarea, testată în exerciții

Pregătirile au loc în cadrul exercițiilor „Vyčio Skliautas 2026”, începute pe 25 septembrie în Lituania. Exercițiile, care se desfășoară până pe 3 octombrie, au ca scop testarea sistemului național de mobilizare și a modului în care instituțiile ar coopera în cazul unei crize.

Una dintre componentele exercițiilor este evacuarea populației.

La antrenamente participă aproximativ 3.000 de funcționari, militari și reprezentanți ai instituțiilor, autorităților locale, companiilor și organizațiilor neguvernamentale, precum și aproximativ 1.000 de voluntari. O delegație de aproximativ 20 de persoane din mai multe instituții poloneze a ajuns, de asemenea, în Lituania.

Autoritățile testează sistemele de avertizare a populației, organizarea punctelor de adunare și înregistrare, transportul și deplasarea persoanelor evacuate prin mai multe regiuni.

Oficialii lituanieni subliniază că exercițiile au rolul de a dezvolta și testa proceduri pentru situații de criză și nu înseamnă că autoritățile se așteaptă la o amenințare iminentă.

Importanța „culoarului Suwałki”

Un element important al planului este „culoarul Suwałki”, zona de frontieră dintre Polonia și Lituania care asigură legătura terestră dintre statele baltice și restul teritoriului NATO și al Uniunii Europene.

Prin această zonă trec principalele rute terestre dintre Lituania și Polonia. În cazul unei crize majore, regiunea ar putea fi importantă atât pentru deplasarea trupelor și transportul de echipamente, cât și pentru evacuarea civililor.

„Culoarul Suwałki este de o importanță uriașă, atât din punct de vedere militar, cât și logistic”, a declarat Vilmantas Vitkauskas, șeful Centrului Național pentru Managementul Crizelor din Lituania.

Polonia se pregătește să primească evacuați

Polonia lucrează, la rândul său, la pregătirea pentru eventualitatea în care ar trebui să primească persoane evacuate din statele baltice.

În septembrie, reprezentanți ai Lituaniei și Letoniei au vizitat Polonia pentru a analiza, printre altele, modul în care ar putea fi organizate evacuarea unui număr mare de persoane, protecția civilă, precum și primirea și cazarea celor evacuați.

La discuții au participat reprezentanți ai serviciilor și instituțiilor poloneze responsabile de securitate și protecție civilă.

Lituania are deja propriul plan de evacuare a populației în cazul unei amenințări militare sau al unei crize. Una dintre principalele rute de evacuare pornește din Vilnius și se îndreaptă spre frontiera cu Polonia.

Autoritățile din regiunea poloneză Podlasia pregătesc zona pentru posibilitatea de a deveni un coridor de tranzit pentru locuitorii statelor baltice.

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