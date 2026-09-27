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Bogdan Ivan, prima reacție în scandalul întâlnirii cu ambasadoarea SUA și demiterea guvernului Bolojan. „N-aveam nevoie să ne spună americanii că Ilie Bolojan e o catastrofă”

Bogdan Ivan, prima reacție în scandalul întâlnirii cu ambasadoarea SUA și demiterea guvernului Bolojan. „N-aveam nevoie să ne spună americanii că Ilie Bolojan e o catastrofă”
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Fostul ministru al Energiei, Bogdan Ivan, a rupt tăcerea în privința întâlnirii controversate la care a participat alături de Sorin Grindeanu și ambasadoarea SUA în Grecia, Kimberly Guilfoyle. Într-o intervenție publică, politicianul a negat categoric orice implicare a oficialilor americani în decizia de a demite Guvernul condus de Ilie Bolojan, subliniind că discuțiile au vizat strict cooperarea energetică și tranzitul de gaze naturale. Clarificările lui Bogdan Ivan vin după ce WSJ a publicat o investigație în care americanii au scris că ambasadoarea SUA în Grecia, Kimberly Guilfoyle, ar fi declarat că Statele Unite ar fi fost implicate în demiterea guvernului Bolojan și că o situație similară s-ar putea produce și în Grecia.

„N-aveam nevoie să ne spună americanii că Ilie Bolojan e o catastrofă”

Prezent duminică la Antena 3 CNN, Bogdan Ivan a respins orice legătură între contactele sale cu oficialii americani și decizia Partidului Social Democrat (PSD) de a contribui la demiterea Executivului. Declarațiile vin în contextul scandalului declanșat de informațiile publicate de The Wall Street Journal, în urma cărora un deputat al Uniunii Salvați România (USR) a anunțat o plângere penală pentru trădare împotriva lui Sorin Grindeanu, George Simion și Bogdan Ivan.

„Ca să fie foarte clar, n-aveam nevoie să vină americanii să-mi spună mie și domnului Grindeanu că Ilie Bolojan e o catastrofă pentru economia României și că trebuie să plece acasă. Asta o știam noi, fiecare dintre noi, alături de 80% dintre români”, a declarat Bogdan Ivan.

Acesta a negat ferm că PSD ar fi solicitat acceptul vreunui stat străin pentru a iniția o moțiune de cenzură: „Trebuia să-i întreb pe americani, să-mi cer voie ca să pun moțiune împotriva lui Ilie Bolojan și să-l dăm jos, așa cum așteptau 80% dintre români?”.

Discuții tehnice despre Coridorul Vertical de gaze

Fostul ministru a explicat că întâlnirea vizată a avut loc după conferința The Economist de la București, în cadrul unei cine private. El a susținut că singurele discuții purtate cu ambasadoarea Kimberly Guilfoyle s-au concentrat pe mandatul său de la Ministerul Energiei și pe proiectele energetice comune.

„Am primit invitația cordială din partea domniei sale de a participa la o cină, în care am discutat aspecte care țin de viitorul omenirii, care țin de Coridorul Vertical, aspecte tehnice, care n-au avut nicio legătură cu situația politică din țara noastră”, a punctat Ivan, adăugând că nimeni nu a forțat România să cumpere gaze naturale lichefiate (GNL).

Potrivit acestuia, implementarea proiectului ar fi permis României să obțină venituri de sute de milioane de euro din tranzitul gazelor prin compania de stat Transgaz, sau chiar să devină un hub regional strategic.

O problemă majoră invocată de Bogdan Ivan a fost lipsa de susținere din partea premierului de la acea vreme. El afirmă că a cerut în mod repetat un mandat explicit din partea Guvernului României pentru a continua negocierile oficiale cu Statele Unite, însă nu a primit un răspuns asumat.

Bogdan Ivan amenință cu acțiuni în instanță

În finalul intervenției sale, politicianul social-democrat a ținut să sublinieze că Europa nu poate pune pe picior de egalitate Federația Rusă, care își șantajează partenerii prin furnizarea de hidrocarburi, cu Statele Unite, care au demonstrat o atitudine de parteneriat corect.

Totodată, Bogdan Ivan a anunțat că respinge toate acuzațiile de trădare națională și ia în calcul să acționeze în instanță persoanele care au lansat aceste informații în spațiul public. „Sunt cu avocații mei și e foarte probabil să-i dau în judecată pentru a proba toate aberațiile pe care le-au spus în spațiul public și despre mine, și despre președintele Sorin Grindeanu”, a conchis fostul ministru.

Wall Street Journal: Ambasadoarea SUA la Atena susține că SUA s-ar fi implicat în demiterea guvernului Bolojan

Ambasadoarea SUA în Grecia, Kimberly Guilfoyle, ar fi declarat, în cadrul unei cine desfășurate la Atena în luna martie, la care a participat și ministrul grec al Energiei, că Statele Unite ar fi fost implicate în demiterea guvernului Bolojan și că o situație similară s-ar putea produce și în Grecia, potrivit The Wall Street Journal.

„În martie, la o cină la Atena la care au participat oficiali greci și americani, Guilfoyle a intrat într-o dispută cu ministrul grec al Energiei, Stavros Papastavrou, în fața celorlalți oaspeți. Referindu-se la prăbușirea iminentă a guvernului român, Guilfoyle a spus grupului: «Putem face asta oricărei țări dorim. Putem face asta și aici», potrivit unei persoane care a participat la cină”, scriu americanii.

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