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Israelul continuă să lovească sudul Libanului în ciuda acordului-cadru

Israelul continuă să lovească sudul Libanului în ciuda acordului-cadru
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Israelul a efectuat noi atacuri aeriene și tiruri de artilerie în sudul Libanului, în mai multe localități, după ce armata israeliană a acuzat Hezbollah că a lansat o dronă încărcată cu explozibili asupra forțelor sale. Atacurile au loc în ciuda acordului-cadru negociat de SUA și semnat în iunie.

Atacurile au vizat mai multe localități din districtele Tyre, Nabatieh, Marjayoun și Bint Jbeil, potrivit agenției de stat libaneze NNA, citate de Anadolu.

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Mai multe localități, atacate

Potrivit NNA, atacurile au vizat localitățile Mansouri, Wadi Zibqin, Nabatieh al-Fawqa, Kfar Tibnit, Mayfadoun, Kafr Rumman, Mazraat al-Shomeriya, Al-Qusayr, Beit Yahoun, Safarin și Hadatha.

Sursă Foto: X

În Mansouri, în districtul Tyre, forțele israeliene au demolat mai multe locuințe, în timp ce Wadi Zibqin a fost lovit cu tiruri de artilerie și mitraliere grele.

În districtul Nabatieh, avioanele israeliene au efectuat mai multe atacuri în timpul nopții. Nabatieh al-Fawqa a fost lovită de două ori, iar zonele din apropierea localităților Kfar Tibnit și Mayfadoun au fost, de asemenea, atacate. Unul dintre atacuri a distrus complet o casă din Mayfadoun.

Și zona Doha Kafr Rumman a fost lovită cu artilerie.

Israelul invocă un atac al Hezbollah

În districtul Marjayoun, artileria israeliană a bombardat împrejurimile localității Mazraat al-Shomeriya și localitatea Al-Qusayr.

În Bint Jbeil, forțele israeliene au deschis focul cu mitraliere asupra zonelor Beit Yahoun și Safarin. Un tanc israelian a tras patru obuze asupra localității Hadatha, după care forțele israeliene au înaintat spre centrul acesteia și au incendiat zona, potrivit NNA.

Armata israeliană a susținut, într-un mesaj publicat pe platforma X, că atacurile au fost un răspuns la o dronă încărcată cu explozibili lansată sâmbătă de Hezbollah asupra forțelor sale, în ceea ce Israelul numește „zona de securitate” din sudul Libanului.

Hezbollah nu a comentat până în prezent afirmația armatei israeliene.

Peste un milion de persoane, strămutate

Potrivit autorităților libaneze, operațiunile militare israeliene desfășurate în Liban începând din 2 martie s-au soldat cu cel puțin 4.386 de morți și 12.407 răniți. Peste un milion de persoane au fost strămutate.

Atacurile au loc în ciuda acordului-cadru negociat de Statele Unite și semnat în iunie. Documentul prevede retragerea treptată a forțelor israeliene din teritoriile libaneze ocupate, în schimbul desfășurării armatei libaneze în zonă și al dezarmării Hezbollah.

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