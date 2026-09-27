O anchetă de amploare publicată de cotidianul american The Wall Street Journal (WSJ) a stârnit un val de reacții și un imens scandal politic și diplomatic în Bulgaria. În centrul dezvăluirilor se află ambasadoarea SUA în Grecia, Kimberly Guilfoyle, acuzată că ar fi exercitat presiuni asupra oficialilor de la Sofia pentru ca Bulgaria să achiziționeze gaze naturale lichefiate (GNL) de proveniență americană în valoare de miliarde de dolari, prin intermediul unei firme grecești. Este aceasi ambasadoare care i-ar fi spus unui ministru grec că SUA au provocat căderea guvernului Bolojan în România și că „pot face la fel în orice țară”, conform WSJ.

Anchetă Wall Street Journal: Presiuni diplomatice pentru contracte de miliarde de dolari

Informațiile furnizate de publicația americană au fost preluate rapid de principalele trusturi de presă și site-uri de analiză din Bulgaria, printre care 24 Chasa, Dnes.bg, Epicenter, Faktor.bg și agenția BGNES.

Potrivit agenției bulgare Novinite, care citează ancheta WSJ, Statele Unite ar fi presat autoritățile de la Sofia să încheie contracte energetice majore prin intermediul unei companii elene. În deplasările sale în Bulgaria, reprezentanta diplomatică a fost însoțită la întâlnirile oficiale de Christos Marafatsos, un lobbyist în vârstă de 39 de ani al companiei grecești de construcții Aktor. Aceasta din urmă colaborează cu societatea energetică de stat din Grecia, DEPA, într-un proiect ce vizează furnizarea de GNL american către Europa de Sud-Est.

Jurnaliștii americani susțin că diplomatul american i-ar fi îndrumat pe oficialii bulgari către compania Aktor ca partener strategic, iar în urma acestor demersuri, firma greacă a reușit să semneze acorduri cu mai multe companii din sectorul energetic bulgar. O sursă familiarizată cu discuțiile a declarat pentru WSJ că recomandările făcute au fost prezentate drept „poziția oficială a guvernului SUA”.

Zboruri cu avionul privat și întrevederi cu președinta Bulgariei

Influența lobbyistului Christos Marafatsos a fost extrem de vizibilă în timpul vizitelor diplomatice. Acesta a participat alături de ambasadoare inclusiv la o întrevedere oficială cu președinta Bulgariei, Iliana Iotova, fiind perceput de unii oficiali străini drept șeful de cabinet al diplomatului american.

Mai mult, ancheta The Wall Street Journal scoate la iveală faptul că directorul general al companiei Aktor a transportat-o pe reprezentanta SUA în Bulgaria la bordul unui avion privat.

Legătura cu România și declarațiile controversate despre Guvernul Bolojan

Kimberly Guilfoyle, fost procuror și fostă prezentatoare la postul Fox News, este o figură cunoscută în mediul politic american, fiind asociată direct cu mișcarea MAGA. Publicația americană notează că aceasta și-a folosit poziția diplomatică din Atena pentru a promova interese comerciale într-un stil agresiv.

Numele său a fost vizat recent de controverse și în România. Conform aceleiași investigații WSJ, ambasadoarea i-ar fi transmis anterior unui ministru grec că Statele Unite ar fi fost implicate direct în căderea Guvernului Bolojan de la București și că „pot face la fel în orice țară”.