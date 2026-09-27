Prima pagină » Știri externe » Scandal diplomatic în Bulgaria după investigația WSJ în care apare și România. Ambasadoarea SUA în Grecia, acuzată că a presat Sofia să cumpere gaze americane

Scandal diplomatic în Bulgaria după investigația WSJ în care apare și România. Ambasadoarea SUA în Grecia, acuzată că a presat Sofia să cumpere gaze americane

Scandal diplomatic în Bulgaria după investigația WSJ în care apare și România. Ambasadoarea SUA în Grecia, acuzată că a presat Sofia să cumpere gaze americane
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

O anchetă de amploare publicată de cotidianul american The Wall Street Journal (WSJ) a stârnit un val de reacții și un imens scandal politic și diplomatic în Bulgaria. În centrul dezvăluirilor se află ambasadoarea SUA în Grecia, Kimberly Guilfoyle, acuzată că ar fi exercitat presiuni asupra oficialilor de la Sofia pentru ca Bulgaria să achiziționeze gaze naturale lichefiate (GNL) de proveniență americană în valoare de miliarde de dolari, prin intermediul unei firme grecești. Este aceasi ambasadoare care i-ar fi spus unui ministru grec că SUA au provocat căderea guvernului Bolojan în România și că „pot face la fel în orice țară”, conform WSJ.

Anchetă Wall Street Journal: Presiuni diplomatice pentru contracte de miliarde de dolari

Informațiile furnizate de publicația americană au fost preluate rapid de principalele trusturi de presă și site-uri de analiză din Bulgaria, printre care 24 Chasa, Dnes.bg, Epicenter, Faktor.bg și agenția BGNES.

Potrivit agenției bulgare Novinite, care citează ancheta WSJ, Statele Unite ar fi presat autoritățile de la Sofia să încheie contracte energetice majore prin intermediul unei companii elene. În deplasările sale în Bulgaria, reprezentanta diplomatică a fost însoțită la întâlnirile oficiale de Christos Marafatsos, un lobbyist în vârstă de 39 de ani al companiei grecești de construcții Aktor. Aceasta din urmă colaborează cu societatea energetică de stat din Grecia, DEPA, într-un proiect ce vizează furnizarea de GNL american către Europa de Sud-Est.

Jurnaliștii americani susțin că diplomatul american i-ar fi îndrumat pe oficialii bulgari către compania Aktor ca partener strategic, iar în urma acestor demersuri, firma greacă a reușit să semneze acorduri cu mai multe companii din sectorul energetic bulgar. O sursă familiarizată cu discuțiile a declarat pentru WSJ că recomandările făcute au fost prezentate drept „poziția oficială a guvernului SUA”.

Zboruri cu avionul privat și întrevederi cu președinta Bulgariei

Influența lobbyistului Christos Marafatsos a fost extrem de vizibilă în timpul vizitelor diplomatice. Acesta a participat alături de ambasadoare inclusiv la o întrevedere oficială cu președinta Bulgariei, Iliana Iotova, fiind perceput de unii oficiali străini drept șeful de cabinet al diplomatului american.

Mai mult, ancheta The Wall Street Journal scoate la iveală faptul că directorul general al companiei Aktor a transportat-o pe reprezentanta SUA în Bulgaria la bordul unui avion privat.

Legătura cu România și declarațiile controversate despre Guvernul Bolojan

Kimberly Guilfoyle, fost procuror și fostă prezentatoare la postul Fox News, este o figură cunoscută în mediul politic american, fiind asociată direct cu mișcarea MAGA. Publicația americană notează că aceasta și-a folosit poziția diplomatică din Atena pentru a promova interese comerciale într-un stil agresiv.

Numele său a fost vizat recent de controverse și în România. Conform aceleiași investigații WSJ, ambasadoarea i-ar fi transmis anterior unui ministru grec că Statele Unite ar fi fost implicate direct în căderea Guvernului Bolojan de la București și că „pot face la fel în orice țară”.

Comentarii 2

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Mediafax
„Te cumpăr și pe tine”, „Mor cu voi de gât”. Dominic Fritz, despre amenințările primite în lupta pentru patrimoniul Timișoarei
Digi24
Cum se spală fructele și legumele pentru a elimina pesticidele. Ce produse se păstrează în frigider și care la temperatura camerei
Cancan.ro
BREAKING! După Valentina, o altă femeie de 27 de ani din Vrancea a fost uc!să de soț. Ce s-a întâmplat între cei doi
Prosport.ro
Sharon Stone, mesaj direct pentru Sydney Sweeney după ce sportivele s-au revoltat pentru că a pozat goală: „Asumă-ți responsabilitatea”
Adevarul
Cât poți economisi dacă îți schimbi furnizorul de energie: diferențe de până la 90 de lei pe lună la curent și 380 de lei la gaze
Mediafax
O femeie a fost evacuată din propria casă. Mii de oameni au ieșit în stradă
Click
Ultimul bal înainte de prăbușirea unui imperiu. Rochii cu diamante, costume de sute de ruble și un lux greu de imaginat
Digi24
Obiectul 1335 de sub Muntele Apocalipsei. Rușii reînvie un sistem de răspuns nuclear automatizat din timpul Războiului Rece
Cancan.ro
Patronul Dristor Doner Kebap a fost arestat în Turcia! Rețeaua lui de trafic folosea mai mulți studenți din România
Ce se întâmplă doctore
Lași ușa mașinii de spălat deschisă după fiecare spălare? Motivul pentru care ar fi cazul să nu o mai faci
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
De ce întârzie sistemul autonom Tesla în Europa și când este programat votul-cheie?
Descopera.ro
O nouă grupă de sânge a fost descoperită după jumătate de secol de întrebări
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Doi canibali stau într-un pom. Pe jos trece un cavaler...
Descopera.ro
Richard Trenton Chase, „Vampirul din Sacramento”
Mediafax Italia
Românca devenită MISS ITALIA are o problemă pe care nu o rezolvă nicio coroană!
Mediafax Spania
NOUA REGULĂ de circulație. De la 1 octombrie NU MAI AI VOIE să faci asta la trecerile de pietoni!
REACȚIE Bogdan Ivan, prima reacție în scandalul întâlnirii cu ambasadoarea SUA și demiterea guvernului Bolojan. „N-aveam nevoie să ne spună americanii că Ilie Bolojan e o catastrofă”
21:18
Bogdan Ivan, prima reacție în scandalul întâlnirii cu ambasadoarea SUA și demiterea guvernului Bolojan. „N-aveam nevoie să ne spună americanii că Ilie Bolojan e o catastrofă”
REACȚIE Oana Țoiu aplaudă momentul artistic al lui Fritz, de la finalul ceremoniei de adio: „Nu vor putea să îi ia, să ne ia, iubirea pentru România”
20:59
Oana Țoiu aplaudă momentul artistic al lui Fritz, de la finalul ceremoniei de adio: „Nu vor putea să îi ia, să ne ia, iubirea pentru România”
FLASH NEWS Adrian Veștea îi cere lui Grindeanu să voteze Guvernul Mureșan: „Trebuie să lăsăm orgoliul”
20:43
Adrian Veștea îi cere lui Grindeanu să voteze Guvernul Mureșan: „Trebuie să lăsăm orgoliul”
FLASH NEWS Cum vrea Siegfried Mureșan să-i atragă pe românii din străinătate să se întoarcă acasă
19:42
Cum vrea Siegfried Mureșan să-i atragă pe românii din străinătate să se întoarcă acasă
SCANDAL Naistul Nicolae Voiculeț, revoltat pe Biblioteca Metropolitană București. Acuză că aceasta ar vrea să îi cenzureze un eveniment. De unde a pornit scandalul
19:42
Naistul Nicolae Voiculeț, revoltat pe Biblioteca Metropolitană București. Acuză că aceasta ar vrea să îi cenzureze un eveniment. De unde a pornit scandalul
ȘTIINȚĂ De ce pare că timpul trece tot mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația oamenilor de știință
19:20
De ce pare că timpul trece tot mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația oamenilor de știință

Cele mai noi

Trimite acest link pe