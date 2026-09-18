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Rusia cere oficial Japoniei să retragă rachetele americane Typhon de pe teritoriu, pe care le consideră o amenințare la adresa securității naționale

Rusia cere oficial Japoniei să retragă rachetele americane Typhon de pe teritoriu, pe care le consideră o amenințare la adresa securității naționale
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Rusia a cerut oficial Japoniei să retragă de pe teritoriul său sistemele de rachete terestre Typhon. Acest sistem este o capacitate militară de ultimă generație a armatei SUA și a fost dislocat temporar în Japonia pentru exerciții militare comune, scrie presa rusă.

Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a anunțat vineri că Moscova a trimis o notă diplomatică oficială către Tokyo, iar Rusia consideră prezența acestor rachete drept o amenințare directă la adresa securității sale naționale și a stabilității din regiunea Asia-Pacific.

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„A fost subliniată inadmisibilitatea desfășurării de către Japonia a instalațiilor menționate mai sus pe teritoriul său sub orice pretext, indiferent de durata și metodele de desfășurare a acestora”, se arată în comunicatul Rusiei.

Sistemul Typhon este o armă extrem de puternică, capabilă să lanseze rachete terestre cu rază medie de acțiune. Kremlinul susține că amplasarea acestor arme în „coasta sa”, în apropierea zonelor disputate dintre cele două țări, perturbă echilibrul strategic regional.

Armata americană se folosește de aceste sisteme militare pentru a consolida cooperarea cu aliații săi din regiune ca factor de descurajare strategic.

Moscova a subliniat necesitatea ca Tokyo să recunoască rezultatele celui de-al Doilea Război Mondial, inclusiv aspectele teritoriale privind sudul Insulelor Kurile, și să abandoneze cursul remilitarizării.

Înainte de acest moment, prim-ministrul japonez, Sanae Takaichi, a declarat că Tokyo intenționează să se concentreze pe consolidarea capacităților sale de securitate și informații. De asemenea, premierul a menționat că autoritățile japoneze intenționează să „îmbunătățească capacitățile țării în analiza informațiilor, prevenirea crizelor și crearea unui sistem de protejare a intereselor naționale”.

Comentarii 1
  • Constantin Enescu

    Ca în Germania, unde a început procesul de reinarmare și remilitarizare de după WW2 și în Japonia militarismul reînvie. „Ce naște din pisică șoareci mănâncă!” Asa că… din păcate pentru noi, din cauza unor degenerati istoria se repetă, dar la o cu totul alta dimensiune!

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