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Alertă pe ruta petrolului global. Traficul prin Ormuz, aproape blocat, după atacurile iraniene asupra petrolierelor. Doar cinci nave au trecut într-o zi

Alertă pe ruta petrolului global. Traficul prin Ormuz, aproape blocat, după atacurile iraniene asupra petrolierelor. Doar cinci nave au trecut într-o zi
Soluțiile pe care le are Occidentul la criza din Strâmtoarea Ormuz
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Traficul maritim prin Strâmtoarea Ormuz a scăzut dramatic după atacurile asupra petrolierelor. Doar cinci nave de marfă au tranzitat ruta sâmbătă și niciuna nu apare în datele Kpler pentru duminică, față de 31 în weekendul precedent.

Traficul maritim prin Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante artere energetice ale lumii, a încetinit dramatic în weekend, după o serie de atacuri asupra petrolierelor și pe fondul blocajului în negocierile dintre Statele Unite și Iran privind conflictul din Orientul Mijlociu.

Strâmtoarea Ormuz / Foto – Wikipedia

Datele de monitorizare a navelor furnizate de Kpler și publicate luni arată o scădere abruptă a numărului de traversări, relatează Times of Israel.

Doar cinci nave de marfă au tranzitat strâmtoarea sâmbătă, iar pentru duminică nu a fost înregistrată nicio traversare în datele Kpler. Prin comparație, în weekendul anterior fuseseră contabilizate 31 de nave.

Diferența devine și mai mare dacă actualul trafic este comparat cu situația de dinaintea războiului declanșat de SUA și Israel împotriva Iranului în februarie. Atunci, peste 130 de nave traversau zilnic Strâmtoarea Ormuz.

Datele de monitorizare nu surprind neapărat fiecare navă care trece prin zonă, deoarece unele pot naviga cu transponderele oprite. Chiar și luând în calcul această limitare, reducerea traficului este însă una masivă.

Printre puținele nave care au intrat sâmbătă în strâmtoare s-a aflat un petrolier de foarte mare capacitate, de tip VLCC, care naviga fără încărcătură și avea oprit sistemul automat de identificare AIS.

O altă navă identificată a fost un transportator de gaze de foarte mare capacitate, de tip VLGC, sub pavilion indian, care a utilizat ruta iraniană.

Kpler a înregistrat și ieșirea din strâmtoare a unui petrolier de dimensiuni reduse încărcat cu păcură iraniană.

Atacurile asupra petrolierelor au redus traficul aproape complet

Situația s-a deteriorat puternic după atacurile facțiunilor susținute de Iran raportate săptămâna trecută asupra unor nave care tranzitau regiunea.

Emiratele Arabe Unite au anunțat că trei nave operate de Compania Națională de Petrol din Abu Dhabi au fost atacate în timp ce traversau zona. După aceste incidente, traficul prin Strâmtoarea Ormuz pare să fi ajuns aproape de blocaj.

Foto: X/@clashreport

Foto: X/@clashreport

Tensiunile sunt amplificate de poziția Washingtonului, care a transmis că ar putea menține pe termen nelimitat o blocadă navală asupra Iranului. În același timp, negocierile dintre SUA și Iran pentru găsirea unei soluții la conflict au intrat în impas.

Teheranul condiționează reluarea normală a transportului maritim de acceptarea unor cerințe de către Washington.

„Washingtonul trebuie să respecte condițiile Iranului privind strâmtoarea pentru ca transportul maritim să poată fi reluat”, a declarat Abbas Araqchi, ministrul iranian de Externe.

Miza depășește cu mult securitatea regională. Înaintea războiului, aproximativ o cincime din transporturile mondiale de țiței și gaze naturale lichefiate treceau prin Strâmtoarea Ormuz.

Orice perturbare prelungită a navigației pe această rută poate afecta aprovizionarea internațională cu energie și poate amplifica presiunile asupra piețelor petrolului și gazelor.

Trafic în scădere și prin Bab el-Mandeb

Problemele transportului maritim nu se limitează la Strâmtoarea Ormuz. Traficul a scăzut și prin Strâmtoarea Bab el-Mandeb, o altă rută strategică pentru comerțul și transportul mondial de energie.

Strâmtoarea Bab el-Mandeb - Foto: X/@Osint613

Strâmtoarea Bab el-Mandeb – Foto: X/@Osint613

Gruparea Houthi din Yemen a anunțat pe 20 iulie o blocadă navală împotriva Arabiei Saudite.

Datele Kpler indică 49 de tranzite ale navelor de marfă prin Bab el-Mandeb în weekend, față de 55 în săptămâna precedentă.

Mai important pentru piața energiei, în intervalul analizat nu a fost înregistrat niciun transport de petrol saudit.

Perturbările simultane din Strâmtoarea Ormuz și Bab el-Mandeb pun astfel presiune asupra a două dintre cele mai importante puncte de trecere pentru transportul maritim din Orientul Mijlociu.

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