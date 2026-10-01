A doua lovitură în instanță pentru Trump. Taxa de 100.000 de dolari pentru vizele de muncă H-1B, blocată. Măsura lui Trump, stopată deja într-un alt proces

Un al doilea judecător federal a blocat temporar taxa de 100.000 de dolari impusă de administrația Trump pentru noile vize H-1B. Instanța din California a stabilit că autoritățile nu au respectat procedurile necesare înainte de introducerea măsurii.

Administrația Donald Trump primește o nouă lovitură în instanță în disputa privind imigrația forței de muncă înalt calificate. Un al doilea judecător federal a suspendat temporar taxa de 100.000 de dolari aplicată noilor vize H-1B, folosite în special de companiile americane pentru recrutarea specialiștilor străini.

Judecătorul federal Haywood Gilliam, din Oakland, California, a decis miercuri că Serviciul pentru Cetățenie și Imigrație al SUA (USCIS) și Departamentul de Stat nu au respectat procedurile legale necesare înainte de introducerea taxei, potrivit Reuters.

Gilliam, numit în funcție de fostul președinte Barack Obama, a admis solicitarea unei coaliții formate din sindicate, angajatori și organizații nonprofit. Reclamanții cer suspendarea măsurii până când instanța va soluționa procesul pe fond.

Facem precizarea că hotărârea de miercuri nu stabilește definitiv dacă taxa este legală, ci împiedică temporar aplicarea acesteia în condițiile contestate în instanță.

Taxa lui Trump, blocată deja într-un alt proces

Nu este prima dată când măsura administrației Trump este oprită de justiția federală.

În iunie, un judecător federal din Boston a suspendat temporar taxa într-un proces separat, deschis de 20 de state americane. O instanță federală de apel a refuzat ulterior, în iulie, să ridice suspendarea.

Litigiile aflate acum pe rol vizează inclusiv una dintre problemele juridice esențiale ale măsurii: dacă președintele Statelor Unite are autoritatea de a introduce unilateral o taxă de asemenea amploare pentru vizele H-1B.

Administrația încearcă însă, în paralel, să creeze o altă bază juridică pentru această politică. Departamentul pentru Securitate Internă a început în august procedurile pentru adoptarea unei taxe permanente de aproximativ 103.000 de dolari. Dacă va fi finalizată, și aceasta ar putea ajunge în instanță, însă contestațiile ar urma să se bazeze pe argumente juridice diferite.

Taxa de 100.000 de dolari trebuia inițial să expire pe 21 septembrie, dar Donald Trump a decis recent să-i prelungească aplicarea cu încă un an.

De la maximum 5.000 de dolari la o taxă de 100.000 de dolari

Programul H-1B este una dintre principalele căi prin care companiile americane pot recruta temporar specialiști străini pentru posturi care necesită competențe și studii avansate. Sectorul tehnologic se numără printre cei mai mari utilizatori ai acestui mecanism.

Statele Unite pot acorda anual 65.000 de vize H-1B în cadrul plafonului general, la care se adaugă 20.000 rezervate persoanelor eligibile cu diplome avansate obținute în SUA. Perioada de ședere poate ajunge, în mod obișnuit, până la șase ani.

Înaintea măsurii promovate de Trump, costurile asociate unei vize H-1B se situau, în funcție de situația solicitantului și a angajatorului, la aproximativ 2.000-5.000 de dolari. O taxă de 100.000 de dolari schimbă radical costul recrutării unui specialist străin prin acest program.

Administrația Trump susține că măsura este necesară pentru a combate abuzurile și argumentează că unele companii au folosit sistemul pentru a înlocui angajați americani cu lucrători străini mai ieftini.

Casa Albă a anunțat și verificări suplimentare pentru solicitanții H-1B și intenționează să modifice mecanismul de selecție astfel încât să fie favorizați specialiștii cu calificări și salarii mai ridicate.

Bătălia juridică se desfășoară pe mai multe fronturi. Camera de Comerț a SUA a deschis un al treilea proces împotriva taxei și a făcut apel după ce o instanță a respins argumentul potrivit căruia președintele nu ar avea autoritatea necesară pentru introducerea măsurii.