Familia îndurerată, prietenii și apropiați din presă s-au adunat, joi 1 octombrie, la Cimitirul Bellu Catolic din Capitală, unde jurnalistul Patrick André de Hillerin va fi înmormântat. În fața Capelei au fost depuse coroane de flori cu mesaje de „adio” și candele.

Rudele lui Patrick Andre de Hillerin au ajuns la Cimitirul Bellu Catolic, pentru a-l conduce pe ultimul drum pe regretatul jurnalist. La Cimitirul Bellu se odihnesc, de asemenea, și celelate rude decedate ale acestuia.

Scriitorul Vasile Ernu, un ultim omagiu pentru Patrck Andre de Hillerin

„Este o mare pierdere pentru că a fost una dintre vocile cele mai stridente prin atitudinea pe care a avut-o, adică un tip pe care eu întotdeauna l-am considerat curajos, onest, a luptat întotdeauna și nu a fost un mercenar, tot mai rar în ziua de astăzi. L-am urmărit cu mare atenție de-a lungul timpului și apreciez foarte mult că a reușit să combine această luciditate, corectitudine și bunătate”, a declarat Vasile Ernu.

Jurnalista Cora Munteanu, la înmormântarea lui Patrick André de Hillerin: „Opera lui va rămâne”

Jurnalista Cora Munteanu a declarat pentru reporterul Gândul că moartea Patrick André de Hillerin reprezintă o pierdere majoră pentru presa actuală.

„Pentru presă, pentru opinia publică, pentru că Patrick era o voce. O voce foarte puternică, foarte accentuată și foarte documentată. De câte ori citeam ceva despre ceea ce scria el, știam că este așa. Și asta ne arată că ar trebui să-i prețuim pe oameni atunci când sunt în viață, când fac ceva. A fost neașteptat, a fost și este dureros, dar cred că opera lui va rămâne. Și atunci noi, cei din presă, dar în special familia, vor fi foarte mândri de ceea ce a lăsat Patrick în urmă”, a mărturisit Cora Munteanu.

Jurnalistul Val Vâlcu, despre Patrick Andre de Hillerin: „Amabil, amuzant, ironic și foarte deștept”

O altă personalitate din presă, jurnalistul Val Vâlcu, a ajuns la Cimitirul Bellu Catolic, pentru a-și prezenta un ultim omagiu.

„Am cunoscut partea lui bună: amabil, amuzant, ironic și foarte deștept”

Mesajul familiei după moartea lui Patrick Andre de Hillerin

Patrick Andre de Hillerin s-a stins fulgerător din viață, la vârsta de 52 de ani, la data de 28 septembrie, în comuna Jurilovca, un loc apropiat sufletului său.

La scurt timp după ce s-a aflat că Patrick Andre de Hillerin a murit, familia acestuia a dezvăluit când va fi înmormântat jurnalistul și editorialistul, dar și și unde îi va fi depus trupul neînsuflețit.

„Astăzi, 29 septembrie, Patrick Andre de Hillerin va fi depus la capela din Jurilovca, unde va rămâne până în dimineața zilei de 30 septembrie. Mâine, 30 septembrie, în jurul prânzului, Patrick va fi adus la București și va fi depus la capela Cimitirului Bellu Catolic. Joi, 1 octombrie, la ora 12.00, va avea loc înmormântarea la Cimitirul Bellu Catolic din București, în locul în care se odihnesc strămoșii familiei de Hillerin. Pentru noi, familia lui, cuvintele sunt prea puține pentru a descrie spiritul său liber, vocea sa jurnalistică inconfundabilă și felul său aparte de a privi lumea. Mulțumim tuturor celor care sunt alături de întreaga familie de Hillerin în aceste momente și tuturor celor care îl vor păstra în amintire și vor duce mai departe spiritul liber al jurnalismului pe care Patrick l-a iubit, l-a trăit și l-a reprezentat. Drum lin în lumină, Patrick”, a scris Anna de Hillerin pe Facebook.

În august 2025, după 35 de ani de presă, Patrick André de Hillerin s-a alăturat echipei Gândul, unde a început să publice săptămânal editoriale despre actualitatea politică și socială.