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Incident grav de securitate cibernetică în Canada. Agenți AI au încercat să spargă un sistem al Guvernului de la Ottawa. Ce au descoperit autoritățile

Incident grav de securitate cibernetică în Canada. Agenți AI au încercat să spargă un sistem al Guvernului de la Ottawa. Ce au descoperit autoritățile
Foto: Unsplash
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Un nou incident grav de securitate cibernetică legat de inteligența artificială a avut loc, de această dată în Canada. Agenți bazați pe inteligență artificială au încercat să obțină acces neautorizat la un sistem al Guvernului de la Ottawa. Tentativele au vizat Biblioteca și Arhivele Canadei

Inteligența artificială începe să fie folosită nu doar pentru generarea de conținut sau automatizarea unor activități obișnuite, ci și în tentative de acces neautorizat la sisteme informatice. Un astfel de incident a vizat infrastructura digitală a Guvernului Canadei, potrivit informațiilor furnizate de compania de cercetare în domeniul AI Transluce și citate de Reuters.

Activitatea suspectă a fost atribuită unor agenți AI și a vizat Library and Archives Canada, instituția responsabilă de administrarea arhivelor și colecțiilor documentare ale guvernului canadian.

Foto: Unsplash

Foto: Unsplash

Transluce susține că a identificat tentativele în două momente distincte, pe 8 mai și 9 iunie. Compania a informat oficial Guvernul Canadei despre descoperirile sale luni.

Centrul canadian pentru securitate cibernetică a confirmat că este la curent cu informațiile referitoare la presupusa activitate a agenților AI. Autoritățile precizează însă că, până în acest moment, nu au fost identificate dovezi care să indice compromiterea sistemelor guvernamentale.

Agenții AI, o nouă provocare pentru securitatea cibernetică

Incidentul atrage atenția asupra unei schimbări importante în peisajul amenințărilor informatice: posibilitatea utilizării agenților AI pentru automatizarea unor operațiuni care, în mod tradițional, necesitau intervenția directă a unei persoane.

Spre deosebire de sistemele de inteligență artificială folosite în principal pentru generarea de text, imagini sau pentru analizarea informațiilor, agenții AI pot primi obiective și pot executa succesiv mai multe acțiuni pentru îndeplinirea acestora.

În funcție de modul în care sunt configurați și de instrumentele la care primesc acces, aceștia pot naviga pe internet și interacționa automat cu diferite servicii și sisteme informatice.

Deocamdată, autoritățile canadiene nu au anunțat cine s-ar afla în spatele activității detectate și nici nu au indicat că informații sau documente administrate de Library and Archives Canada ar fi fost accesate ilegal.

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