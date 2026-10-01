FlyDubai suspendă toate zborurile spre și dinspre Israel, după tentativa de deturnare a zborului FZ 1073. Comandantul înjunghiat de copilot, numit „erou”

FlyDubai a tranmis că a suspendat temporar toate zborurile către și dinspre Israel după ce un copilot și-ar fi înjunghiat comandantul în timpul cursei FZ 1073 spre Tel Aviv. Panica s-a instalat la bord, după ce avionul a pierdut brusc peste 5.000 de metri altitudine în doar două minute.

FlyDubai a suspendat toate cursele către și dinspre Israel după incidentul extrem de grav petrecut miercuri la bordul unui avion care zbura de la Dubai spre Tel Aviv. Incidentul, ce se putea tranforma într-o castastrofă, s-a petrecut după ce chiar copilotul l-ar fi înjunghiat pe comandant în cockpit, iar aeronava a intrat într-o coborâre violentă stârnind panica printre pasageri, potrivit Politico.eu.

Compania aeriană a anunțat că măsura rămâne în vigoare pe durata investigațiilor. Operatorul aerian a precizat că lucrează cu autoritățile și organismele de reglementare pentru clarificarea împrejurărilor în care s-a produs atacul.

„Această suspendare temporară va permite autorităților competente să-și continue activitatea și să stabilească toate circumstanțele incidentului. Ne angajăm pe deplin să sprijinim ancheta în curs și să menținem cele mai înalte standarde de siguranță în întreaga noastră rețea. Rămânem în strânsă coordonare cu autoritățile guvernamentale, organismele de reglementare și părțile interesate din aeroporturi și vom reevalua suspendarea pe măsură ce vor fi disponibile mai multe informații”, a transmis FlyDubai într-un comunicat.

Compania și-a cerut scuze pasagerilor afectați și a anunțat că încearcă să găsească soluții alternative de călătorie.

„Ne cerem scuze pasagerilor ale căror planuri de călătorie au fost afectate și depunem eforturi pentru a le oferi sprijin și soluții alternative, acolo unde este posibil”, a adăugat FlyDubai.

Avionul a pierdut peste 5.000 de metri în numai două minute

Zborul FZ 1073 plecase miercuri dimineață din Dubai cu destinația Tel Aviv. La aproximativ două ore după decolare, aeronava a început o coborâre abruptă, urmată de o urcare bruscă și apoi de o nouă pierdere de altitudine.

Datele Flightradar24 arată că avionul a coborât cu peste 15.000 de picioare, aproximativ 5.300 de metri, în numai două minute.

Potrivit oficialilor israelieni, membri ai echipajului și pasageri au reușit să pătrundă în cabina de pilotaj, unde l-au imobilizat pe copilot. La bord se afla și o a doua echipă de piloți FlyDubai, care a preluat controlul aeronavei și a efectuat o aterizare de urgență la Tabuk, în Arabia Saudită.

Sursa video – X/@MyLordBebo

Toți pasagerii au ajuns ulterior în siguranță la Tel Aviv, după ce compania a trimis aeronave de înlocuire în Arabia Saudită.

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a afirmat că agresorul „se pare că a încercat să prăbușească avionul cu pasagerii la bord”. Aproape toți cei aflați în aeronavă erau cetățeni israelieni, potrivit acestuia.

Motivele atacului nu au fost stabilite până în acest moment, iar autoritățile continuă investigațiile.

Pilotul indian Smit Machchhar, elogiat după atac: „Este un adevărat erou”

În centrul incidentului se află căpitanul indian Smit Machchhar, pilotul rănit în atac. Deși fusese înjunghiat, acesta ar fi reușit să se opună agresorului și să deschidă ușa cockpitului, făcând posibilă intervenția celorlalți membri ai echipajului și a pasagerilor.

Netanyahu i-a adus public un omagiu și a susținut că reacția comandantului a împiedicat producerea unei catastrofe.

„Îi adresez un omagiu pilotului indian, căpitanul Smit Machchhar, pentru curajul său extraordinar. În ciuda faptului că a fost înjunghiat și rănit grav, el a ripostat, a opus rezistență, a deschis ușa cabinei de pilotaj și le-a permis pasagerilor și echipajului să-l imobilizeze pe atacator – prevenind astfel un dezastru catastrofal în plin zbor. El a salvat viețile a 174 de persoane, printre care cetățeni israelieni și cetățeni ai altor țări. Îi doresc căpitanului Machchhar o recuperare rapidă și completă. Este un adevărat erou”, a scris Benjamin Netanyahu, premierul Israelului, pe X.

Ambasada Indiei în Arabia Saudită a anunțat că pilotul a fost internat, iar starea sa este stabilă.

Președintele american Donald Trump a declarat că a discutat cu Netanyahu despre incident și că, pe baza informațiilor disponibile, agresorul pare să fie „fie un terorist, fie, poate, un nebun”.

Anchetatorii încearcă acum să stabilească motivul atacului și succesiunea exactă a evenimentelor din cockpit. Incidentul intervine într-un moment în care Emiratele Arabe Unite și Israelul mențin relații diplomatice stabilite în 2020, iar Netanyahu s-a deplasat recent în EAU pentru discuții.