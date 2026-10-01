Vicențiu Voicu: „Cel mai important este educația. Prin colectarea selectivă putem reduce costurile pentru cetățeni”

Un serviciu integrat pentru 36 de localități din cele 40 ale județului, investiții în infrastructură și, mai ales, educația populației pentru colectarea separată sunt, în viziunea lui Vicențiu Voicu, director executiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Ilfov (ADIGIDI), elementele care pot contribui la reducerea costurilor pentru cetățeni. Declarația a fost făcută în cadrul Conferinței „Dezvoltarea orașului Buftea – infrastructură, mobilitate și investiții pentru o comunitate în creștere”

Vicențiu Voicu a explicat că una dintre principalele concluzii este legată de viitoarea organizare a serviciului de colectare, tratare și sortare a deșeurilor din județul Ilfov.

„Mesajul pe care vreau să-l transmit este că, la finalul atribuirii unui câștigător, în urma licitației publice pentru colectare, tratare și sortarea deșeurilor din județul Ilfov, vom avea un serviciu integrat în 36 de localități din cele 40”, a declarat directorul executiv al ADIGIDI.

Potrivit acestuia, existența unui serviciu integrat ar putea crea condițiile pentru o eficientizare a activității și pentru reducerea costurilor. „Și atunci vom putea vorbi despre o economie și o scădere a costurilor”, a subliniat Voicu.

Sortarea deșeurilor, cheia reducerii costurilor

Directorul executiv al ADIGIDI a explicat că economia nu va proveni doar din faptul că un singur operator va deservi cele 36 de localități, ci și din modul în care deșeurile vor fi sortate și tratate.

„Economia principală, pe lângă faptul că va fi un singur operator care va deservi toate localitățile, va veni din sortarea și tratarea acestor deșeuri”, a afirmat Vicențiu Voicu.

Acesta a oferit și un exemplu privind diferențele de cost pe care le-ar putea resimți gospodăriile în funcție de modul în care participă la colectarea separată.

„Sunt gospodării în Ilfov care preferă să plătească 100-150 de lei pe lună. O familie cu doi adulți și un copil, în loc să sorteze deșeurile, ar plăti undeva la vreo 35-40 de lei, deci undeva de trei ori, 3,5 ori mai puțin”, a explicat reprezentantul ADIGIDI.

„Trebuie educație și un pic de voință”

În acest context, Vicențiu Voicu consideră că educarea populației este esențială pentru ca sistemul să funcționeze eficient și pentru ca avantajele economice ale colectării separate să poată fi valorificate.

„Mesajul meu este că trebuie educație, trebuie un pic de voință să sortăm deșeurile pe fracție uscată și pe fracția umedă”, a transmis acesta.

Fără implicarea cetățenilor, sistemul nu-și va atinge obiectivele, a subliniat el.

Investiții în infrastructura de colectare

Pentru susținerea noului sistem, Consiliul Județean Ilfov a făcut, potrivit lui Vicențiu Voicu, investiții în echipamente destinate colectării deșeurilor.

„Noi, echipa de la Consiliul Județean Ilfov, am achiziționat aproximativ 500.000 de pubele pe fonduri europene și 31 de autocompactoare, de mașini de gunoi, pe care le vom pune la dispoziția acestui operator”, a declarat acesta.

Echipamentele urmează să contribuie la funcționarea serviciului și, potrivit reprezentantului ADIGIDI, reprezintă la rândul lor un element care poate contribui la eficientizarea activității.

„Să fim optimiști”

În final, Vicențiu Voicu a transmis un mesaj de optimism cu privire la viitorul serviciului de gestionare a deșeurilor din județul Ilfov, punând din nou accent pe responsabilitatea cetățenilor.

„Să fim optimiști și, cel mai important, este educația”, a concluzionat directorul executiv al ADIGIDI.

Prin viitorul serviciu integrat, investițiile în echipamente și participarea populației la colectarea separată, administrația județeană urmărește crearea unui sistem de gestionare a deșeurilor care să acopere 36 de localități și să contribuie la eficientizarea serviciilor și la reducerea costurilor suportate de cetățeni.

Conferința „Dezvoltarea orașului Buftea – infrastructură, mobilitate și investiții pentru o comunitate în creștere” a fost organizată de Consiliul Județean Ilfov și a pus în dialog liderii administrației publice locale și județene cu reprezentanți din domeniul infrastructurii, educației și serviciilor.