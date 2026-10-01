Alexandru Bogdan Văsii: „Consiliul Județean Ilfov rămâne aproape de Buftea”

Vicepreședintele Consiliului Județean Ilfov, Alexandru Bogdan Văsii, a subliniat, în cadrul Conferinței „Dezvoltarea orașului Buftea – infrastructură, mobilitate și investiții pentru o comunitate în creștere”, evoluția orașului și implicarea administrației județene în susținerea proiectelor necesare comunității.

Alexandru Bogdan Văsii a apreciat ritmul de dezvoltare al orașului Buftea și proiectele derulate pentru îmbunătățirea condițiilor oferite locuitorilor.

„Mă bucur foarte mult să văd că Buftea se dezvoltă și în continuare face lucruri foarte frumoase pentru comunitate”, a declarat vicepreședintele Consiliului Județean Ilfov.

Mesajul transmis în cadrul conferinței a evidențiat importanța colaborării dintre administrația județeană și cea locală pentru continuarea proiectelor de dezvoltare a orașului.

Consiliul Județean Ilfov, sprijin pentru proiectele orașului

Alexandru Bogdan Văsii a precizat că administrația județeană își propune să rămână un partener al orașului Buftea și să sprijine inițiativele necesare comunității.

„Din punct de vedere al Consiliului Județean, noi rămânem aproape de localitate și încercăm să venim în sprijinul acesteia cu orice proiect de care este nevoie”, a afirmat acesta.

Declarația vicepreședintelui CJ Ilfov subliniază rolul colaborării între administrațiile publice pentru identificarea și implementarea proiectelor care pot contribui la dezvoltarea orașului.

Investițiile, esențiale pentru viitorul comunității

Conferința dedicată dezvoltării orașului Buftea a adus în prim-plan teme precum infrastructura, mobilitatea și investițiile, domenii cu impact direct asupra evoluției comunității.

În acest context, mesajul transmis de Alexandru Bogdan Văsii a fost unul de susținere pentru continuarea proiectelor locale și pentru menținerea unei colaborări strânse între Primăria Buftea și Consiliul Județean Ilfov.

„Rămânem aproape de localitate” este angajamentul exprimat de reprezentantul administrației județene pentru susținerea proiectelor de care orașul Buftea are nevoie în procesul său de dezvoltare.

Conferința „Dezvoltarea orașului Buftea – infrastructură, mobilitate și investiții pentru o comunitate în creștere” a fost organizată de Consiliul Județean Ilfov și a pus în dialog liderii administrației publice locale și județene cu reprezentanți din domeniul infrastructurii, educației și serviciilor.