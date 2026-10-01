Petronela Șfabu: „Ne dorim ca Centrul Cultural Buftea să fie un spațiu viu, al comunității”

Centrul Cultural Buftea își propune să devină un loc în care locuitorii, indiferent de vârstă, să se întâlnească, să creeze legături și să se simtă parte din aceeași comunitate – este declarația făcută de Petronela Șfabu, managerul acestei insitutuții, în cadrul Conferinței „Dezvoltarea orașului Buftea – infrastructură, mobilitate și investiții pentru o comunitate în creștere”. În acest fel, cultura își capătă un rol important pentru consolidarea comunității.

Petronela Șfabu a apreciat faptul că a putut lua parte la o întâlnire dedicată viitorului orașului Buftea și comunității sale.

„A fost un eveniment extraordinar de bine gândit. Mă bucur că am făcut parte din această distribuție, mai ales pentru că tema centrală, așa cum am spus și în discursul meu, a fost dezvoltare și comunitate”, a declarat managerul Centrului Cultural Buftea.

Pentru aceasta, tema evenimentului se află în strânsă legătură cu activitatea instituției pe care o coordonează și cu obiectivele pe care Centrul Cultural Buftea le urmărește în relația cu locuitorii orașului.

Cultura, cât mai aproape de oameni

Petronela Șfabu a subliniat că una dintre direcțiile importante ale Centrului Cultural Buftea este apropierea culturii de membrii comunității, indiferent de generație.

„Tema principală, dezvoltare și comunitate, este exact ceea ce noi încercăm să facem la Centrul Cultural Buftea”, a explicat aceasta.

Instituția își propune să creeze programe și evenimente adresate unui public cât mai larg.

„Încercăm să aducem cultura cât mai aproape de oameni, de copii, de seniori, de tineri, de adolescenți și nu numai”, a afirmat managerul Centrului Cultural Buftea.

Centrul Cultural, mai mult decât un spațiu pentru evenimente

În viziunea Petronelei Șfabu, rolul Centrului Cultural Buftea depășește organizarea de spectacole și evenimente culturale. Instituția trebuie să devină un punct de întâlnire pentru comunitate și un loc în care oamenii să poată construi relații.

„Încercăm să facem din Centrul Cultural Buftea nu doar un spațiu în care se creează evenimente, ci un spațiu care să fie al comunității, un spațiu viu”, a transmis aceasta.

Ideea de „spațiu viu” presupune, în viziunea managerului, un loc deschis tuturor categoriilor de vârstă, în care cultura să fie un mijloc de apropiere.

„Acolo unde oamenii se întâlnesc și leagă prietenii”

Petronela Șfabu consideră că activitatea culturală poate avea un rol important în consolidarea relațiilor dintre locuitorii orașului.

„Acolo unde oamenii se întâlnesc, acolo unde leagă prietenii, să fie exact o coeziune comunitară pentru oameni”, a concluzionat managerul Centrului Cultural Buftea.

Conferința „Dezvoltarea orașului Buftea – infrastructură, mobilitate și investiții pentru o comunitate în creștere” a fost organizată de Consiliul Județean Ilfov și a pus în dialog liderii administrației publice locale și județene cu reprezentanți din domeniul infrastructurii, educației și serviciilor.