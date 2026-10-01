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UE respinge cererea Ucrainei de finanțare suplimentară și îi cere implementarea reformelor promise: „Avem senzația că udăm deșertul”

UE respinge cererea Ucrainei de finanțare suplimentară și îi cere implementarea reformelor promise: „Avem senzația că udăm deșertul”
Volodimir Zelenski - Facebook/Volodimir Zelenski
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Uniunea Europeană nu este pregătită să aprobe un nou pachet de sprijin financiar pentru Ucraina, care estimează ca va avea nevoie de încă 69 de miliarde de euro în 2027. Bruxelles-ul îi cere Kievului să implementeze reformele convenite și să deblocheze fondurile deja aprobate.

Ministrul ucrainean de Finanțe, Serhii Marcenko, a cerut marți, la Bruxelles, sprijin financiar suplimentar pentru anul 2027, avertizând că Ucraina s-ar putea confrunta cu un deficit de finanțare de aproximativ 69 de miliarde de euro, potrivit publocației Le Monde. Oficialii europeni au transmis însă că prioritatea este deblocarea banilor deja aprobați, în cadrul împrumutului de 90 de miliarde de euro destinat Ucrainei pentru perioada 2026-2027.

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UE cere Kievului să implementeze reformele restante

Din cele 45 de miliarde de euro prevăzute pentru 2026, Comisia Europeană a virat până acum aproximativ 15 miliarde de euro. Eliberarea următoarelor tranșe depinde de reformele pe care Ucraina s-a angajat să le implementeze.

„Mesajul nostru pentru prietenii noștri ucraineni este clar: implementați reformele convenite, astfel încât să vă putem sprijini în continuare financiar”, a declarat marți Marta Kos, comisarul european pentru Extindere, la o reuniune de coordonare a donatorilor.

Ea a cerut guvernului, parlamentului și instituțiilor ucrainene să colaboreze pentru a îndeplini reformele asumate.

Comisia Europeană a precizat, totodată, că deficitul de finanțare estimat de Kiev nu a fost încă confirmat. Bruxelles-ul și Fondul Monetar Internațional discută cu autoritățil ucrainene pentru a evolua nevoile financiare ale țării și soluțiile pentru acoperirea acestora.

UE nu vrea să folosească activele rusești pentru a finanța Ucraina

Solicitarea Ucrainei a readus în discuție posibilitatea utilizării activelor Băncii Centrale a Rusiei, în valoare de aproximativ 210 miliarde de euro, înghețate în Europa, pentru finanțarea Kievului.

Ministrul ucrainean de Finanțe a cerut guvernelor europene să adopte „măsuri curajoase”, susținând că aceste active ar putea contribui la acoperirea costurilor tot mai mari provocate de război.

Propunerea întâmpină însă opoziție în rândul unor state europene. Belgia, unde se află cea mai mare parte a activelor rusești înghețate, prin intermediul casei de compensare Euroclear, și-a exprimat îngrijorarea cu privire la posibilele riscuri juridice și financiare.

Franța și Italia și-au manifestat, de asemenea, scepticismul față de folosirea fondurilor suverane rusești, potrivit unor diplomați citați de Euronews.

Comisia Europeană încearcă să evite redeschiderea unei dispute politice pe această temă și insistă, în schimb, asupra deblocării banilor deja aprobați pentru Ucraina.

Un diplomat european citat de Le Monde a descris situația cu o remarcă: „Avem senzația că udăm deșertul”.

Kievul estimează că va avea nevoie de încă 69 de miliarde de euro în 2027

Ministrul ucrainean de Finanțe a recunoscut că împrumutul european de 90 de miliarde de euro reprezintă un sprijin important, dar a avertizat că acesta nu va acoperi toate nevoile țării.

„Suntem foarte mulțumiți de cele 90 de miliarde de euro”, a declarat Marcenko. „Dar nu sunt suficiente.”

Potrivit estimărilor prezentate de ministru, Ucraina ar avea nevoie de încă 69 de miliarde de euro în 2027. Din această sumă, aproximativ 40 de miliarde de euro ar urma să fie destinate apărării, iar alte 29 de miliarde de euro, menținerii funcționării statului.

Comisia Europeană nu a confirmat încă aceste estimări.

În prezent, Bruxelles-ul îi cere Kievului să îndeplinească reformele convenite pentru a putea primi integral fondurile aprobate, în timp ce evaluează necesarul financiar al Ucrainei pentru anul 2027.

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