Ghețarii Elveției dispar într-un ritm dramatic: aproape 2.200 de miliarde de litri de apă s-au pierdut în trei luni din Alpi: „Probabil că nu vor mai exista peste 10 – 15 ani”

Efectele încălzirii globale se resimt puternic în Alpii elvețieni. Cercetătorii GLAMOS avertizează că ghețarii au pierdut aproape o cincime din volumul de gheață din 2021, iar 2026 a adus a doua cea mai severă topire înregistrată vreodată. Numai în acest an au dispărut 5,5% din volumul lor.

Peisajul Alpilor elvețieni se schimbă într-un ritm pe care cercetătorii îl descriu drept catastrofal. Ghețarii țării au pierdut aproape 20% din volumul lor în numai cinci ani, iar vara record din 2026 a accelerat dramatic procesul, potrivit France24.

Potrivit unui nou studiu al rețelei Glacier Monitoring in Switzerland (GLAMOS), 5,5% din volumul ghețarilor elvețieni a dispărut numai în acest an. Este a doua cea mai mare pierdere anuală înregistrată vreodată, după recordul din 2022.

O iarnă cu puțină zăpadă, urmată de o vară excepțional de fierbinte, a lăsat gheața aproape fără protecție în fața temperaturilor ridicate.

„Ghețarii au pierdut în acest an cantități enorme de gheață”, a declarat Matthias Huss, directorul GLAMOS, descriind 2026 drept „un an catastrofal”.

Imaginea schimbării este vizibilă cu ochiul liber pe ghețarul Scex Rouge, aflat la aproape 3.000 de metri altitudine.

Un jalon de aluminiu lung de patru metri, instalat la sfârșitul lunii iulie și îngropat atunci complet în gheață, avea la finalul perioadei de măsurare peste trei metri expuși deasupra suprafeței.

Pentru acest ghețar, cercetătorul nu mai vede practic o perspectivă de salvare.

„Acesta este un ghețar care nu va supraviețui. Probabil că nu va mai exista gheață peste 10 sau poate 15 ani.”, a spus Huss.

Ritmul topirii ghețarilor s-a accelerat dramatic

Cercetătorii arată că, între 2022 și 2026, rata de pierdere a gheții a fost de peste două ori mai mare decât în orice alt interval de cinci ani monitorizat anterior. Diferența față de ultimele decenii este uriașă. Între 1990 și 2000, Elveția a pierdut aproximativ 10% din volumul ghețarilor săi. Numai în ultimul deceniu, pierderea a ajuns la 27%.

Datele au fost obținute prin măsurători realizate în septembrie pe 23 de ghețari de referință și extrapolate la cele aproximativ 1.300 de formațiuni glaciare care mai există în Elveția.

Pentru cercetătorii care urmăresc fenomenul de ani întregi, viteza schimbării rămâne impresionantă chiar și atunci când evoluția era anticipată de modelele climatice.

„Nu e vorba că suntem surprinși, pentru că știm cât de repede se topesc ghețarii. Dar să vezi culorile munților unde nu mai există zăpadă, ci doar aceste stânci și acești ghețari întunecați care sunt o relicvă a trecutului… este pur și simplu incredibil.”, a explicat Huss.

Iunie, iulie și august 2026 au fost, fiecare, cele mai călduroase luni respective înregistrate în Elveția de la începutul măsurătorilor meteorologice, în 1864, potrivit Oficiului Federal Elvețian de Meteorologie și Climatologie.

Stratul de zăpadă care protejează în mod normal gheața în timpul verii începuse să dispară încă din timpul valurilor de căldură din iunie. Până în septembrie, acesta dispăruse complet inclusiv la altitudini ridicate.

„Ghețarii alpini nu au nicio șansă de supraviețuire pe termen lung în astfel de condiții”, avertizează GLAMOS.

Topirea a fost atât de puternică încât cercetătorii au fost obligați să mute mai sus unele dintre punctele de măsurare, inclusiv pe ghețarii de mare altitudine, după dispariția gheții din locurile în care fuseseră amplasate inițial.

În unele zone, grosimea medie a gheții a scăzut cu 2,5 până la 4 metri. Pe limbile glaciare mai expuse, pierderile au ajuns până la 10 metri într-o singură vară.

2.200 de miliarde de litri de apă pierduți în trei luni

Deși 2026 a fost extrem de cald, recordul absolut de topire din 2022 nu a fost depășit. Un motiv este cantitatea mai mare de zăpadă acumulată de unii ghețari înaintea sezonului cald comparativ cu situația de acum patru ani.

A contat și cantitatea mai redusă de praf saharian depusă pe suprafața ghețarilor. Zăpada mai curată reflectă mai multă radiație solară, în timp ce particulele întunecate favorizează absorbția căldurii și accelerează topirea.

Patru ghețari importanți au stabilit totuși recorduri individuale de pierdere a gheții în 2026. Printre ei se află ghețarul Rhone și Aletsch, cel mai mare ghețar din Alpi.

Retragerea accelerată ridică și o problemă care depășește transformarea peisajului montan: disponibilitatea viitoare a resurselor de apă. Între iulie și septembrie, ghețarii Elveției au pierdut aproximativ 2,2 trilioane de litri de apă.