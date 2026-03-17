Ambasadorul Rusiei la București avertizează: Occidentul a uitat că bomba atomică nu este o jucărie

Olga Borșcevschi
17 mart. 2026, 16:10, Știri externe
Ambasadorul Federației Ruse în România, Vladimir Lipaev, acuză politicienii occidentali că tratează cu superficialitate problema armelor nucleare, avertizând asupra riscurilor majore pe care le implică o astfel de abordare. Într-un interviu acordat cotidianului Izvestia, Lipaev a subliniat că responsabilitatea asociată acestor arme este una uriașă, atât față de propriile populații, cât și față de întreaga umanitate.

„Este regretabil că există politicieni în Occident care uită că bomba atomică nu este o jucărie și că deținerea unei astfel de arme este, în primul rând, o responsabilitate uriașă față de propriul popor și față de întreaga umanitate”, a declarat Vladimir Lipaev.

După cum a afirmat diplomatul rus, în chestiuni legate de sfera nucleară, „frivolitatea, aventurismul și abordările oportuniste” sunt inacceptabile.

Răspândirea pe continent a armelor de distrugere în masă, cu posibila dispersare a controlului asupra acestora, creează amenințări și pentru securitatea Rusiei, a declarat pentru Izvestia ambasadorul Federației Ruse la București.

„Ca răspuns la posibila apariție a ogivelor franceze în regiune, Moscova ar putea consolida securitatea Crimeei și spori potențialul de lovire al Flotei Mării Negre, consideră experții”, precizează publicația rusă.

Lipaev acuză România că furnizează Ucrainei tehnica militară sovietică din depozite

De asemenea, diplomatu rus a acuzat România că furnizează Ucrainei tehnică militară sovietică aflată în depozitele MApN.

„România furnizează Ucrainei tehnica militară sovietică din depozite”, a declarat ambasadorul Rusiei la București.

Potrivit ambasadorului, se cunosc, cu siguranță, detalii „despre transferul unui sistem de apărare antiaeriană Patriot. De asemenea, are loc livrarea de muniții de calibru sovietic/rus, produse în fabricile românești”.

Ambasadorul Rusiei la București a declarat că livrările militare reprezintă o parte importantă a sprijinului pe care Guvernul României îl acordă Ucrainei, care ar fi în valoare de 1,5 miliarde de euro. România a oferit Ucrainei, într-adevăr, sprijin militar, umanitar și financiar în valoare de 1,5 miliarde de euro, în perioada vizată.

