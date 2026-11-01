Ministerul Afacerilor Interne anunță că peste 100 de reprezentanți ai profesorilor au fost instruiți să semnaleze obiectele periculoase în școli

Peste 100 de reprezentanți ai profesorilor au participat la instruiri privind identificarea și raportarea cazurilor în care sunt purtate sau folosite ilegal obiecte periculoase, a anunțat Ministerul Afacerilor Interne.

Ministerul Afacerilor Interne (M.A.I.) anunță că va intensifica măsurile de siguranță în școli după reluarea cursurilor. Acțiunile vizează prevenirea violenței, identificarea timpurie a riscurilor și colaborarea cu personalul didactic.

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„În contextul reluării cursurilor după vacanța școlară, structurile MAI continuă acțiunile pentru protejarea elevilor și a personalului didactic, prin consolidarea prezenței operative, intensificarea activităților preventive și dezvoltarea cooperării cu instituțiile de învățământ.

Prevenirea violenței școlare presupune o abordare integrată, care să îmbine prezența activă a structurilor de ordine publică în proximitatea unităților de învățământ cu identificarea timpurie a vulnerabilităților, informarea elevilor și cadrelor didactice și consolidarea capacității de intervenție în cazul producerii unor incidente”, se precizează într-un comunicat al M.A.I. transmis Agerpres.

Peste 100 de profesori au fost instruiți să identifice situațiile care implică obiecte periculoase

În perioada 26 octombrie-1 noiembrie, M.A.I. a desfășurat acțiuni pentru evaluarea riscurilor din școli și prevenirea incidentelor. Au fost organizate 150 de întâlniri cu reprezentanții instituțiilor de învățământ, pentru îmbunătățirea colaborării.

Ministerul a desfășurat 309 activități de colaborare cu școlile pentru identificarea rapidă a riscurilor. În plus, au fost efectuate 371 de controale privind paza unităților de învățământ și 105 instruiri ale agenților de pază. Alți 114 profesori au fost instruiți să identifice și să semnaleze situațiile care implică obiecte periculoase.

Totodată, au fost efectuate 49 de controale privind siguranța în situații de urgență și a verificat 697 de microbuze școlare. Acțiunile au urmărit identificarea deficiențelor și prevenirea riscurilor pentru elevi.

Odată cu reluarea cursurilor, M.A.I. a inclus școlile în traseele de patrulare și a adaptat prezența polițiștilor în funcție de riscurile din fiecare zonă. Supravegherea este intensificată la intrarea și ieșirea elevilor. Ministerul verifică și sistemele de alertare și comunicare dintre școli și structurile sale, pentru intervenții rapide.

„În contextul reluării activității didactice, la nivelul structurilor Ministerului Afacerilor Interne, au fost dispuse măsuri de adaptare a dispozitivelor de menținere a ordinii și siguranței publice, prin includerea unităților de învățământ preuniversitar în itinerariile de patrulare. Prezența colegilor din cadrul Ministerului Afacerilor Interne este adaptată în funcție de particularitățile fiecărei zone și de riscurile identificate, cu accent pe intervalele de intrare și ieșire a elevilor de la cursuri, precum și pe zonele din proximitatea școlilor unde pot apărea situații de risc”, transmite sursa.

Sursă foto: Shutterstock / Envato – imagini cu rol ilustrativ