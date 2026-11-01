Prima pagină » Actualitate » Ministerul Afacerilor Interne anunță că peste 100 de reprezentanți ai profesorilor au fost instruiți să semnaleze obiectele periculoase în școli

Ministerul Afacerilor Interne anunță că peste 100 de reprezentanți ai profesorilor au fost instruiți să semnaleze obiectele periculoase în școli

Ministerul Afacerilor Interne anunță că peste 100 de reprezentanți ai profesorilor au fost instruiți să semnaleze obiectele periculoase în școli
Galerie Foto 3
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Peste 100 de reprezentanți ai profesorilor au participat la instruiri privind identificarea și raportarea cazurilor în care sunt purtate sau folosite ilegal obiecte periculoase, a anunțat Ministerul Afacerilor Interne.

Ministerul Afacerilor Interne (M.A.I.) anunță că va intensifica măsurile de siguranță în școli după reluarea cursurilor. Acțiunile vizează prevenirea violenței, identificarea timpurie a riscurilor și colaborarea cu personalul didactic.

Sondaj Gândul

Crezi că va rezista Guvernul Luca Niculescu până în 2028?

Vezi rezultate

Loading ...

Ministerul Afacerilor Interne anunță că peste 100 de reprezentanți ai profesorilor au fost instruiți să semnaleze obiectele periculoase în școli

„În contextul reluării cursurilor după vacanța școlară, structurile MAI continuă acțiunile pentru protejarea elevilor și a personalului didactic, prin consolidarea prezenței operative, intensificarea activităților preventive și dezvoltarea cooperării cu instituțiile de învățământ.

Prevenirea violenței școlare presupune o abordare integrată, care să îmbine prezența activă a structurilor de ordine publică în proximitatea unităților de învățământ cu identificarea timpurie a vulnerabilităților, informarea elevilor și cadrelor didactice și consolidarea capacității de intervenție în cazul producerii unor incidente”, se precizează într-un comunicat al M.A.I. transmis Agerpres.

Peste 100 de profesori au fost instruiți să identifice situațiile care implică obiecte periculoase

În perioada 26 octombrie-1 noiembrie, M.A.I. a desfășurat acțiuni pentru evaluarea riscurilor din școli și prevenirea incidentelor. Au fost organizate 150 de întâlniri cu reprezentanții instituțiilor de învățământ, pentru îmbunătățirea colaborării.

Ministerul a desfășurat 309 activități de colaborare cu școlile pentru identificarea rapidă a riscurilor. În plus, au fost efectuate 371 de controale privind paza unităților de învățământ și 105 instruiri ale agenților de pază. Alți 114 profesori au fost instruiți să identifice și să semnaleze situațiile care implică obiecte periculoase.

Totodată, au fost efectuate 49 de controale privind siguranța în situații de urgență și a verificat 697 de microbuze școlare. Acțiunile au urmărit identificarea deficiențelor și prevenirea riscurilor pentru elevi.

Odată cu reluarea cursurilor, M.A.I. a inclus școlile în traseele de patrulare și a adaptat prezența polițiștilor în funcție de riscurile din fiecare zonă. Supravegherea este intensificată la intrarea și ieșirea elevilor. Ministerul verifică și sistemele de alertare și comunicare dintre școli și structurile sale, pentru intervenții rapide.

„În contextul reluării activității didactice, la nivelul structurilor Ministerului Afacerilor Interne, au fost dispuse măsuri de adaptare a dispozitivelor de menținere a ordinii și siguranței publice, prin includerea unităților de învățământ preuniversitar în itinerariile de patrulare.

Prezența colegilor din cadrul Ministerului Afacerilor Interne este adaptată în funcție de particularitățile fiecărei zone și de riscurile identificate, cu accent pe intervalele de intrare și ieșire a elevilor de la cursuri, precum și pe zonele din proximitatea școlilor unde pot apărea situații de risc”, transmite sursa.

Sursă foto: Shutterstock / Envato – imagini cu rol ilustrativ

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Și Bolojan a fost în acest weekend la Timișoara, unde au avut loc și Congresul USR, și petrecerea PSD. Ce a făcut fostul premier
20:35
Și Bolojan a fost în acest weekend la Timișoara, unde au avut loc și Congresul USR, și petrecerea PSD. Ce a făcut fostul premier
ANUNȚ Marian Godină își vinde mașina. Cât vrea pe Volvo-ul pe care l-a visat și ce dotări are
20:30
Marian Godină își vinde mașina. Cât vrea pe Volvo-ul pe care l-a visat și ce dotări are
SPORT Daria Silișteanu a câștigat prima medalie pentru România la Jocurile Olimpice de Tineret de la Dakar 2026
20:16
Daria Silișteanu a câștigat prima medalie pentru România la Jocurile Olimpice de Tineret de la Dakar 2026
FLASH NEWS Ionuț Moșteanu sugerează că avionul de Timișoara a avut întârziere ca să-i aștepte pe PSD-iștii de la petrecere
20:12
Ionuț Moșteanu sugerează că avionul de Timișoara a avut întârziere ca să-i aștepte pe PSD-iștii de la petrecere
INCIDENT Scene incredibile în Dâmbovița. Un bărbat de 30 de ani ar fi tras cu o armă de tip airsoft asupra unui adolescent de 16 ani
19:26
Scene incredibile în Dâmbovița. Un bărbat de 30 de ani ar fi tras cu o armă de tip airsoft asupra unui adolescent de 16 ani
ANALIZĂ Răzvan Dumitrescu explică cine deține, de fapt, puterea în politică. De ce nu contează întotdeauna majoritățile parlamentare
19:16
Răzvan Dumitrescu explică cine deține, de fapt, puterea în politică. De ce nu contează întotdeauna majoritățile parlamentare
Mediafax
Descoperire macabră în Irlanda de Nord: capete de porc, găsite într-un parc. „Halloween-ul nu este o scuză”
Digi24
VIDEO Botez cu greii PSD la Timișoara. Sorin Grindeanu, nașul copilului lui Alfred Simonis. Al Bano a cântat la petrecere
Cancan.ro
'Mocăniță m-a luat de la mama din palat, ca să stăm în chirie!' Cum arată, de fapt, 'palatul' în care locuia Claudia Ion cu părinții ei
Prosport.ro
„Eu poruncesc!”. Bianca Drăgușanu, fosta iubită a lui Cristea, apariție hot într-un costum de Cat Woman
Adevarul
Subtilitățile alegerilor din SUA, explicate de un politolog român din America. Ce urmează după scrutin și cât va conta pentru viitoarele prezidențiale
Mediafax
Botez cu greutate în PSD! Grindeanu, Ciolacu și Olguța Vasilescu au petrecut la Timișoara, iar Al Bano a fost surpriza serii!
Click
Mihai Petre și-a împlinit un vis din copilărie! Unde a ajuns cu Elwira și fiicele lor: „M-au fascinat de mic”
Digi24
Patru cutremure au avut loc noaptea trecută în zona Vrancea. De dimineață a fost un seism și în Marea Neagră
Cancan.ro
Am găsit-o pe ”Gândac”, femeia cu care Mocăniță a înșelat-o pe Claudia! Concurenta a umilit-o: 'Urâtă e'
Ce se întâmplă doctore
Cine este și cum arată prima soție a lui Radu Vâlcan. Prezentatorul de la „Insula iubirii” s-a căsătorit la 26 de ani. De ce au ajuns să divorțeze?
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Mașina Zilei – Hyundai Kona din 2019, cu motor puternic și cutie automată. O alternativă la Dacia Duster?
Descopera.ro
Sucul de merișoare pare să inhibe formarea plăcii dentare, potrivit unui studiu
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Descopera.ro
Un experiment „înfricoșător” a încercat să afle factorii care influențează aparițiile văzute în oglinzi
Mediafax Italia
Se anunță PRIMELE NINSORI! Țara va fi împărțită în două de vreme...
Mediafax Spania
Cum obții PENSIA DIN STRĂINĂTATE?! Anunțul făcut de CNPP
ULTIMA ORĂ 🚨 Primele rezultate de la alegerile prezidențiale din Bulgaria. Iliana Iotova ar fi noua președintă, conform exit-poll-urilor
19:59
🚨 Primele rezultate de la alegerile prezidențiale din Bulgaria. Iliana Iotova ar fi noua președintă, conform exit-poll-urilor
FLASH NEWS Noi proteste anunțate în Portugalia duminică seara, după ce cu o noapte înainte forțele de ordine au luat cu asalt taberele amplasate în centrul orașelor Lisabona și Porto
19:43
Noi proteste anunțate în Portugalia duminică seara, după ce cu o noapte înainte forțele de ordine au luat cu asalt taberele amplasate în centrul orașelor Lisabona și Porto
FLASH NEWS FSB a reținut un minor suspectat că pregătea un atentat la Moscova. Rusia, avertizată de serviciile americane
19:03
FSB a reținut un minor suspectat că pregătea un atentat la Moscova. Rusia, avertizată de serviciile americane
INCIDENT Un copil de 3 ani a ajuns la spital, după ce un monument funerar s-a desprins și a căzut peste el
19:01
Un copil de 3 ani a ajuns la spital, după ce un monument funerar s-a desprins și a căzut peste el
FLASH NEWS Ministrul Educației din Germania promite discuții cu tinerii după proteste violente din țară. „Educația trebuie să fie o prioritate absolută”
19:00
Ministrul Educației din Germania promite discuții cu tinerii după proteste violente din țară. „Educația trebuie să fie o prioritate absolută”
Colin Farrell îl arată lumii pe fiul său, care suferă de o boală neurologică rară. Cum arată James, la 23 de ani: „M-a învățat să găsesc dorința de a trăi”
18:57
Colin Farrell îl arată lumii pe fiul său, care suferă de o boală neurologică rară. Cum arată James, la 23 de ani: „M-a învățat să găsesc dorința de a trăi”

Cele mai noi

Trimite acest link pe