Prima reacție a candidatului opoziției la alegerile prezidențiale din Bulgaria. Andrei Gyurov și-a recunoscut înfrângerea

În turul al doilea al alegerilor prezidențiale din Bulgaria, președinta în exercițiu Iliana Iotova este indicată drept câștigătoare de sondajele de tip exit-poll, în timp ce contracandidatul său pro-occidental, Andrei Gyurov, se situează pe poziția secundă.

Andrei Gyurov a făcut primele sale comentarii după alegerile prezidențiale și le-a mulțumit cetățenilor bulgari care și-au exercitat dreptul la vot, familiei sale, precum și tuturor celor care i-au susținut candidatura la președinție. De asemenea, acesta și-a exprimat recunoștința față de partidele politice care l-au susținut.

„Acceptăm rezultatele, indiferent cât de surprinzătoare ar fi acestea între rezultatele exit-poll și numărătoarea paralelă. Cred că ce e mai bun abia urmează. Am creat o platformă foarte bună pe care se poate construi. La sfârșitul campaniei, noi, ca societate, trebuie să căutăm unitatea. Suntem gata să arătăm că această campanie s-a încheiat, dar responsabilitatea nu se termină. Statul trebuie să lucreze pentru cetățenii bulgari”, a declarat Gyurov.

La rândul său, candidatul la vicepreședinție, Gheorghi Kandev, le-a mulțumit alegătorilor săi.

„În această lună și jumătate, călătorind prin Bulgaria, am avut nenumărate întâlniri, am văzut speranțele și dificultățile în care trăiesc oamenii. Vreau să le mulțumesc și să le spun că lupta nu se termină odată cu aceste alegeri. Îi felicit pe câștigătorii acestor alegeri. Cu toate acestea, fac apel la poporul bulgar să vegheze dacă toate promisiunile primite vor fi îndeplinite. Dumnezeu să aibă grijă de Bulgaria și să o protejeze”, a spus Kandev.

Întrebat dacă consideră diferența mare dintre el și Iotova un eșec, Gyurov a spus că nu se aștepta la aceste rezultate.

„Încă nu am văzut datele și nu am făcut analiza noastră. Cred că obiectivele pe care ni le-am stabilit la începutul campaniei, și anume extinderea sprijinului nostru – considerăm acesta un rezultat pozitiv și continuăm să privim înainte”, a subliniat el. „Nu ne-am gândit la ce se va întâmpla după ziua de azi. Există timp pentru analiză”, a adăugat Gyurov.

Când a fost întrebat dacă își va continua cariera politică în perspectiva viitoarelor alegeri locale, el a spus: