Premierul Bulgariei, Rumen Radev, mesaj de susținere pentru Iliana Iotova după ce rezultatele exit-poll-urilor o dau câștigătoarea alegerilor prezidențiale

Premierul bulgar Rumen Radev a oferit primele sale reacții publice după victoria electorală obținută de Iliana Iotova în turul al doilea al alegerilor prezidențiale din Bulgaria. Șeful Executivului a transmis un mesaj de susținere și a dat asigurări că noul președinte va exercita funcția cu maximă responsabilitate.
Prezent la sediul de campanie al Ilianei Iotova, premierul Rumen Radev a făcut scurte precizări în fața jurnaliștilor, urmând ca o declarație comună detaliată să fie făcută publică ulterior.
„Ne cunoaștem de 10 ani și știu că doamna Iotova va fi o președintă demnă de luat în seamă a Republicii Bulgaria”, a declarat Radev, referindu-se la parcursul și la așteptările legate de mandatul viitorului șef de stat.
Potrivit datelor furnizate de agenția sociologică „Myara”, obținute în urma unei numărători paralele de 100%, Iliana Iotova s-a impus categoric în turul al doilea al alegerilor prezidențiale, acumulând 58,2% din voturi. Contracandidatul ei, Andrey Gyurov, a obținut doar 38,6% din voturi.
Diferența de aproape 20 de procente – mai exact 19,6 puncte procentuale – este confirmată și de datele preliminare venite de la o altă casă de sondare, „Trend”, care la un procent de numărătoare paralelă de 95% indica un scor de 59% pentru Iliana Iotova și 38% pentru Andrey Gyurov. În ambele seturi de date, opțiunea „Nu susțin pe nimeni” a fost bifată de puțin peste 3% dintre alegătorii prezenți la urne.
În primul tur, Iotova a obținut aproximativ 35% din voturi, în timp ce Andrey Gyurov a obținut aproape 32%. Scorul obținut a fost relativ mic, având în vedere că sondajele de dinaintea alegerilor au plasat-o pe Iliana Iotova pe primul loc cu o intenție de vot de peste 40%, în timp ce pentru Gyurov scorul era mult mai mic, cu o diferență de aproape 20 de puncte procentuale.