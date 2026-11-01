Premierul Bulgariei, Rumen Radev, mesaj de susținere pentru Iliana Iotova după ce rezultatele exit-poll-urilor o dau câștigătoarea alegerilor prezidențiale

Premierul bulgar Rumen Radev a oferit primele sale reacții publice după victoria electorală obținută de Iliana Iotova în turul al doilea al alegerilor prezidențiale din Bulgaria. Șeful Executivului a transmis un mesaj de susținere și a dat asigurări că noul președinte va exercita funcția cu maximă responsabilitate.

Prezent la sediul de campanie al Ilianei Iotova, premierul Rumen Radev a făcut scurte precizări în fața jurnaliștilor, urmând ca o declarație comună detaliată să fie făcută publică ulterior.

„Ne cunoaștem de 10 ani și știu că doamna Iotova va fi o președintă demnă de luat în seamă a Republicii Bulgaria”, a declarat Radev, referindu-se la parcursul și la așteptările legate de mandatul viitorului șef de stat.

Avantaj considerabil ăentru Iotova în numărătoarea paralelă

Potrivit datelor furnizate de agenția sociologică „Myara”, obținute în urma unei numărători paralele de 100%, Iliana Iotova s-a impus categoric în turul al doilea al alegerilor prezidențiale, acumulând 58,2% din voturi. Contracandidatul ei, Andrey Gyurov, a obținut doar 38,6% din voturi.

Diferența de aproape 20 de procente – mai exact 19,6 puncte procentuale – este confirmată și de datele preliminare venite de la o altă casă de sondare, „Trend”, care la un procent de numărătoare paralelă de 95% indica un scor de 59% pentru Iliana Iotova și 38% pentru Andrey Gyurov. În ambele seturi de date, opțiunea „Nu susțin pe nimeni” a fost bifată de puțin peste 3% dintre alegătorii prezenți la urne.

În primul tur, Iotova a obținut aproximativ 35% din voturi, în timp ce Andrey Gyurov a obținut aproape 32%. Scorul obținut a fost relativ mic, având în vedere că sondajele de dinaintea alegerilor au plasat-o pe Iliana Iotova pe primul loc cu o intenție de vot de peste 40%, în timp ce pentru Gyurov scorul era mult mai mic, cu o diferență de aproape 20 de puncte procentuale.