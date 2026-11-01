Marcel Ciolacu, primele explicații despre haina de blană purtată de partenera sa la botezul fiului lui Alfred Simonis: „Am luat-o din Istanbul / A costat 500 de euro”

Sâmbătă seara, Marcel Ciolacu și partenera sa, Sorina Docuz, s-au aflat printre invitații la botezul celui de-al treilea fiu al lui Alfred Simonis, președintele Consiliului Județean Timiș. În spațiul public s-a vorbit că haina de blană purtată de partenera fostului premier ar fi costat circa 15.000 de euro. În această seară, fostul premier a explicat că prețul articolului vestimentar a fost mult mai mic.

Marcel Ciolacu susține că haina de blană purtată de Sorina Docuz a costat 500 de euro. Fostul lider PSD afirmă că a cumpărat-o din Marele Bazar din Istanbul și a oferit detalii despre magazin pentru verificarea prețului.

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„Se pare că blana mea de 500 € a ajuns la 15.000 € în unele relatări. Așa că fac o precizare: prețul real este de 500 €.

Am cumpărat-o din Istanbul, de la BEST VIP Leather & Fur, din Marele Bazar. Atașez fotografii cu magazinul, cartea de vizită și piesa în atelier, pentru ca informațiile să poată fi verificate direct la sursă.

📍 BEST VIP Leather & Fur

Beyazıt Mah., Kürkçüler Çarşısı Sk., nr. 11/12, Fatih, Istanbul

📞 +90 534 409 48 51

Mi-aș dori ca informațiile despre mine să fie verificate înainte de a fi prezentate drept certitudini. Între 500 € și 15.000 € este o diferență de 14.500 € — iar o presupunere nu ține loc de documentare”, a precizat Ciolacu pentru G4Media.

Alfred Simonis a organizat o petrecere de botez, sâmbătă seara, la Timișoara

Alfred Simonis a organizat sâmbătă seară, la Timișoara, botezul celui de-al treilea fiu al său. La eveniment au participat lideri PSD, printre care Sorin Grindeanu, nașul copilului, dar și Marcel Ciolacu, care a venit alături de partenera sa, Sorina Docuz. Au fost prezenți și mai mulți miniștri PSD, precum și Lia Olguța Vasilescu și Claudiu Manda. Vezi AICI detalii și imagini.

Sursă foto: capturi video Facebook / Sursadevest.ro