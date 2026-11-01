Iliana Iotova, primele declarații după rezultatele exit-poll-urilor care o dau câștigătoare a alegerilor prezidențiale din Bulgaria. „Cetățenii au crezut în politica dialogului, nu a dezbinării” / Andrey Gyurov și-a recunoscut înfrângerea

Iliana Iotova, cea pe care exit-poll-urile o dau câștigătoare a alegerilor prezidențiale din Bulgaria, a susținut primul discurs public după închiderea urnelor. Cu un avans estimat la aproape 20 de procente față de contracandidatul său, Iotova a mulțumit alegătorilor, a criticat dur campania negativă a opoziției și a subliniat că va rămâne un lider independent, axat pe dialog și stabilitate. Aceasta a dezvăluit că adversarul său, Andrey Gyurov, a sunat-o pentru a-și recunoaște înfrângerea.

În declarația sa de victorie, Iotova a mulțumit tuturor celor care au participat la scrutin, dar și aliaților politici care au susținut-o, menționând formațiunea „Bulgaria Progresistă”, pe premierul Rumen Radev și Partidul Socialist Bulgar. Aceasta a ținut să puncteze diferențele de abordare din campania electorală.

„Am desfășurat o campanie pozitivă de la bun început, nu ne-am permis niciun atac, discurs de ură sau dezbinare. Nu am primit același tratament. Am vorbit despre venituri, despre pace și despre provocări, iar cetățenii au înțeles mesajul nostru. Oamenii au spus «nu așa» cu voturile lor. Acest lucru este inacceptabil pentru alegerile din Bulgaria. Au crezut într-o politică de dialog în căutarea soluțiilor, în coordonare cu instituțiile, nu într-o politică care îi sabotează pe toți ceilalți”, a declarat Iliana Iotova.

De asemenea, aceasta a dezvăluit că adversarul său, Andrey Gyurov, a sunat-o pentru a-și recunoaște înfrângerea, felicitând-o și exprimându-și convingerea că va fi un președinte al dialogului. Când a fost întrebată despre o posibilă influență externă asupra viitoarelor sale decizii, Iotova a fost categorică: „În aproape 30 de ani de experiență politică, nu a existat o persoană care să-mi poată spune ce să fac”.

Victorie categorică, potrivit primelor estimări

Ultimele date din numărătoarea paralelă a turului doi de scrutin, realizată de agențiile sociologice „Trend” și „Myara”, indică un avans confortabil pentru Iliana Iotova. Casa de sondare Trend raportează că Iotova a câștigat 58,1% dintre voturi, în timp ce Andrey Gyurov a obținut 38,9%.

Datele finale din numărătoarea paralelă a agenției „Myara” confirmă tendința, cu 58,2% pentru Iotova și 38,6% pentru Gyurov. Aproximativ 3% dintre alegătorii care s-au prezentat la urne au ales opțiunea „Nu susțin pe nimeni”.