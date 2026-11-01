Accident grav în Iași. Un microbuz cu 18 persoane s-a răsturnat. A fost activat Planul Roșu de intervenție

Planul Roșu de Intervenție a fost activat după ce un microbuz în care se aflau 18 persoane s-a răsturnat, duminică seara, într-o curbă din localitatea Țigănași, județul Iași. O persoană a rămas încarcerată în urma accidentului, a informat Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Iași.

La locul evenimentului au fost mobilizate de urgență mai multe echipaje de pompieri și ambulanță.

„Din primele informații, 18 persoane sunt implicate în accident, una dintre acestea fiind încarcerată. A fost activată Grupa Operativă a inspectoratului”, a transmis ISU Iași, anunțând declanșarea Planului Roșu de intervenție.

Conform sursei citate, pentru gestionarea situației au fost trimise forțe din cadrul Detașamentelor 1 și 2 de Pompieri Iași. Acestea intervin cu două autospeciale de stingere, două autospeciale pentru transport personal și victime multiple, două echipaje de prim ajutor calificat și o autospecială de intervenție la descarcerare, însumând 23 de cadre militare.

De asemenea, la locul accidentului se deplasează trei echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean Iași, dintre care unul este dotat cu medic.

Situația victimelor și reacția ministrului Sănătății

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a transmis duminică seara un prim bilanț, precizând că șapte persoane rănite primesc asistență medicală la locul accidentului, una dintre acestea fiind inconștientă.Alte 13 persoane aflate în microbuz nu necesită îngrijiri medicale, potrivit evaluărilor inițiale.

Pentru a face față afluxului de victime, la nivelul sistemului sanitar ieșean a fost activat Planul Alb în trei unități medicale de elită: Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Spiridon”, Spitalul Clinic de Urgență „Prof. Dr. Nicolae Oblu” și Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Maria”.

Ministrul Sănătății a mai subliniat că Centrul Operativ pentru Situații de Urgență (COSU) din cadrul Ministerului Sănătății și Departamentul pentru Situații de Urgență (DSU) monitorizează permanent situația și coordonează intervenția alături de autoritățile locale.

„Prioritatea absolută este salvarea vieților și asigurarea îngrijirilor medicale pentru toate persoanele afectate. Mulțumesc echipajelor de intervenție și personalului medical mobilizat în această seară”, a scris Alexandru Rogobete pe pagina sa de Facebook.