Prima pagină » Actualitate » Accident grav în Iași. Un microbuz cu 18 persoane s-a răsturnat. A fost activat Planul Roșu de intervenție

Accident grav în Iași. Un microbuz cu 18 persoane s-a răsturnat. A fost activat Planul Roșu de intervenție

Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Planul Roșu de Intervenție a fost activat după ce un microbuz în care se aflau 18 persoane s-a răsturnat, duminică seara, într-o curbă din localitatea Țigănași, județul Iași. O persoană a rămas încarcerată în urma accidentului, a informat Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Iași.

La locul evenimentului au fost mobilizate de urgență mai multe echipaje de pompieri și ambulanță.

„Din primele informații, 18 persoane sunt implicate în accident, una dintre acestea fiind încarcerată. A fost activată Grupa Operativă a inspectoratului”, a transmis ISU Iași, anunțând declanșarea Planului Roșu de intervenție.

Conform sursei citate, pentru gestionarea situației au fost trimise forțe din cadrul Detașamentelor 1 și 2 de Pompieri Iași. Acestea intervin cu două autospeciale de stingere, două autospeciale pentru transport personal și victime multiple, două echipaje de prim ajutor calificat și o autospecială de intervenție la descarcerare, însumând 23 de cadre militare.

De asemenea, la locul accidentului se deplasează trei echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean Iași, dintre care unul este dotat cu medic.

Situația victimelor și reacția ministrului Sănătății

sursa foto: știripesurse.ro

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a transmis duminică seara un prim bilanț, precizând că șapte persoane rănite primesc asistență medicală la locul accidentului, una dintre acestea fiind inconștientă.Alte 13 persoane aflate în microbuz nu necesită îngrijiri medicale, potrivit evaluărilor inițiale.

Pentru a face față afluxului de victime, la nivelul sistemului sanitar ieșean a fost activat Planul Alb în trei unități medicale de elită: Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Spiridon”, Spitalul Clinic de Urgență „Prof. Dr. Nicolae Oblu” și Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Maria”.

Ministrul Sănătății a mai subliniat că Centrul Operativ pentru Situații de Urgență (COSU) din cadrul Ministerului Sănătății și Departamentul pentru Situații de Urgență (DSU) monitorizează permanent situația și coordonează intervenția alături de autoritățile locale.

„Prioritatea absolută este salvarea vieților și asigurarea îngrijirilor medicale pentru toate persoanele afectate. Mulțumesc echipajelor de intervenție și personalului medical mobilizat în această seară”, a scris Alexandru Rogobete pe pagina sa de Facebook.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

REACȚIE Premierul Bulgariei, Rumen Radev, susține că bulgarii au transmis un mesaj clar prin votul pentru Iliana Iotova. „Au ales viitorul în locul trecutului”
22:50
Premierul Bulgariei, Rumen Radev, susține că bulgarii au transmis un mesaj clar prin votul pentru Iliana Iotova. „Au ales viitorul în locul trecutului”
REACȚIE Rogobete a fost întrebat dacă își dă demisia din Ministerul Sănătății în cazul unui conflict cu ministrul Finanțelor sau în urma altei divergențe. Ce a răspuns
22:06
Rogobete a fost întrebat dacă își dă demisia din Ministerul Sănătății în cazul unui conflict cu ministrul Finanțelor sau în urma altei divergențe. Ce a răspuns
FLASH NEWS Premierul Bulgariei, Rumen Radev, mesaj de susținere pentru Iliana Iotova după ce rezultatele exit-poll-urilor o dau câștigătoarea alegerilor prezidențiale
21:41
Premierul Bulgariei, Rumen Radev, mesaj de susținere pentru Iliana Iotova după ce rezultatele exit-poll-urilor o dau câștigătoarea alegerilor prezidențiale
FLASH NEWS Rogobete dă de pământ cu fostul șef al CNAS: „A fost sluga politică a lui Ilie Bolojan”
21:20
Rogobete dă de pământ cu fostul șef al CNAS: „A fost sluga politică a lui Ilie Bolojan”
ALERTĂ Ministerul Afacerilor Interne anunță că peste 100 de reprezentanți ai profesorilor au fost instruiți să semnaleze obiectele periculoase în școli
20:41
Ministerul Afacerilor Interne anunță că peste 100 de reprezentanți ai profesorilor au fost instruiți să semnaleze obiectele periculoase în școli
FLASH NEWS Și Bolojan a fost în acest weekend la Timișoara, unde au avut loc și Congresul USR, și petrecerea PSD. Ce a făcut fostul premier
20:35
Și Bolojan a fost în acest weekend la Timișoara, unde au avut loc și Congresul USR, și petrecerea PSD. Ce a făcut fostul premier
Mediafax
Avertisment pentru Europa: Eroziunea coastelor ar putea provoca pierderi de 800 de miliarde de euro anual până în 2100
Digi24
VIDEO Botez cu greii PSD la Timișoara. Sorin Grindeanu, nașul copilului lui Alfred Simonis. Al Bano a cântat la petrecere
Cancan.ro
'Mocăniță m-a luat de la mama din palat, ca să stăm în chirie!' Cum arată, de fapt, 'palatul' în care locuia Claudia Ion cu părinții ei
Prosport.ro
„Eu poruncesc!”. Bianca Drăgușanu, fosta iubită a lui Cristea, apariție hot într-un costum de Cat Woman
Adevarul
Subtilitățile alegerilor din SUA, explicate de un politolog român din America. Ce urmează după scrutin și cât va conta pentru viitoarele prezidențiale
Mediafax
Botez cu greutate în PSD! Grindeanu, Ciolacu și Olguța Vasilescu au petrecut la Timișoara, iar Al Bano a fost surpriza serii!
Click
Mihai Petre și-a împlinit un vis din copilărie! Unde a ajuns cu Elwira și fiicele lor: „M-au fascinat de mic”
Digi24
Patru cutremure au avut loc noaptea trecută în zona Vrancea. De dimineață a fost un seism și în Marea Neagră
Cancan.ro
Am găsit-o pe ”Gândac”, femeia cu care Mocăniță a înșelat-o pe Claudia! Concurenta a umilit-o: 'Urâtă e'
Ce se întâmplă doctore
Pot telefoanele mobile să provoace cancer cerebral? Ce spune oncologul
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Mașina Zilei – Hyundai Kona din 2019, cu motor puternic și cutie automată. O alternativă la Dacia Duster?
Descopera.ro
Sucul de merișoare pare să inhibe formarea plăcii dentare, potrivit unui studiu
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Descopera.ro
Un experiment „înfricoșător” a încercat să afle factorii care influențează aparițiile văzute în oglinzi
Mediafax Italia
Se anunță PRIMELE NINSORI! Țara va fi împărțită în două de vreme...
Mediafax Spania
Cum obții PENSIA DIN STRĂINĂTATE?! Anunțul făcut de CNPP
FLASH NEWS Prima reacție a candidatului opoziției la alegerile prezidențiale din Bulgaria. Andrei Gyurov și-a recunoscut înfrângerea
22:48
Prima reacție a candidatului opoziției la alegerile prezidențiale din Bulgaria. Andrei Gyurov și-a recunoscut înfrângerea
ULTIMA ORĂ Iliana Iotova, primele declarații după rezultatele exit-poll-urilor care o dau câștigătoare a alegerilor prezidențiale din Bulgaria. „Cetățenii au crezut în politica dialogului, nu a dezbinării” / Andrey Gyurov și-a recunoscut înfrângerea
22:28
Iliana Iotova, primele declarații după rezultatele exit-poll-urilor care o dau câștigătoare a alegerilor prezidențiale din Bulgaria. „Cetățenii au crezut în politica dialogului, nu a dezbinării” / Andrey Gyurov și-a recunoscut înfrângerea
MARIUS TUCĂ SHOW Marius Tucă Show începe luni, 2 noiembrie, de la ora 19.00, pe Gândul. Invitat: Victor Ponta
22:00
Marius Tucă Show începe luni, 2 noiembrie, de la ora 19.00, pe Gândul. Invitat: Victor Ponta
PORTRET Cine este Iliana Iotova, favorită la câștigarea președinției Bulgariei. A fost puternic contestată după ce, în perioada în care era vicepreședinte, l-a grațiat pe „Escobarul Bulgariei”
20:52
Cine este Iliana Iotova, favorită la câștigarea președinției Bulgariei. A fost puternic contestată după ce, în perioada în care era vicepreședinte, l-a grațiat pe „Escobarul Bulgariei”
ANUNȚ Marian Godină își vinde mașina. Cât vrea pe Volvo-ul pe care l-a visat și ce dotări are
20:30
Marian Godină își vinde mașina. Cât vrea pe Volvo-ul pe care l-a visat și ce dotări are
SPORT Daria Silișteanu a câștigat prima medalie pentru România la Jocurile Olimpice de Tineret de la Dakar 2026
20:16
Daria Silișteanu a câștigat prima medalie pentru România la Jocurile Olimpice de Tineret de la Dakar 2026

Cele mai noi

Trimite acest link pe