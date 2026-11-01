Și Bolojan a fost în acest weekend la Timișoara, unde au avut loc și Congresul USR, și petrecerea PSD. Ce a făcut fostul premier

Șeful liberalilor, Ilie Bolojan, a fost duminică, 1 noiembrie, la Timișoara, unde în acest weekend au avut loc mai multe evenimente. În timp ce USR și-a ales noua conducere, iar liderii PSD au participat la botezul copilului lui Alfred Simionis, fostul premier liberal a avut programată o întâlnire de lucru cu membrii organizației județene a PNL.

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Nu este însă prima vizită a lui Ilie Bolojan la Timișoara din acest an. În luna august, liderul PNL s-a întâlnit cu primari, viceprimari și alți reprezentanți ai filialei județene. Atunci, discuțiile s-au concentrat pe problemele administrațiilor locale și pe proiectele din Timiș.

USR și-a ales noua conducere la Timișoara

Tot în acest weekend, la Timișoara, a avut loc primul congres al USR după intrarea în opoziție. 600 de delegați din toată țara i-au ales prin vot pe cei 24 de membri ai Biroului Național. Mandatul de președinte al lui Dominic Fritz nu a fost pus în joc la acest congres.

Tabăra lui Radu Miruță, „USR Deschis” a obținut cea mai mare influență în noul Birou Național al USR.

Botez cu greii PSD la Timișoara

De asemenea, mai mulți lideri importanți ai PSD au participat sâmbătă seara la o petrecere de botez organizată la Timișoara de președintele Consiliului Județean Timiș, Alfred Simonis, care și-a creștinat cel de-al treilea băiat. (Mai multe detalii AICI)

La evenimentul cu sute de invitați a cântat și celebrul artist italian Al Bano.