Și Bolojan a fost în acest weekend la Timișoara, unde au avut loc și Congresul USR, și petrecerea PSD. Ce a făcut fostul premier

Șeful liberalilor, Ilie Bolojan, a fost duminică, 1 noiembrie, la Timișoara, unde în acest weekend au avut loc mai multe evenimente. În timp ce USR și-a ales noua conducere, iar liderii PSD au participat la botezul copilului lui Alfred Simionis, fostul premier liberal a avut programată o întâlnire de lucru cu membrii organizației județene a PNL.
Nu este însă prima vizită a lui Ilie Bolojan la Timișoara din acest an. În luna august, liderul PNL s-a întâlnit cu primari, viceprimari și alți reprezentanți ai filialei județene. Atunci, discuțiile s-au concentrat pe problemele administrațiilor locale și pe proiectele din Timiș.
Tot în acest weekend, la Timișoara, a avut loc primul congres al USR după intrarea în opoziție. 600 de delegați din toată țara i-au ales prin vot pe cei 24 de membri ai Biroului Național. Mandatul de președinte al lui Dominic Fritz nu a fost pus în joc la acest congres.
Tabăra lui Radu Miruță, „USR Deschis” a obținut cea mai mare influență în noul Birou Național al USR.
De asemenea, mai mulți lideri importanți ai PSD au participat sâmbătă seara la o petrecere de botez organizată la Timișoara de președintele Consiliului Județean Timiș, Alfred Simonis, care și-a creștinat cel de-al treilea băiat. (Mai multe detalii AICI)
La evenimentul cu sute de invitați a cântat și celebrul artist italian Al Bano.