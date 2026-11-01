Cine este Iliana Iotova, favorită la câștigarea președinției Bulgariei. A fost puternic contestată după ce, în perioada în care era vicepreședinte, l-a grațiat pe „Escobarul Bulgariei”

Iliana Iotova poate deveni noua președintă a Bulgariei. Exit-poll-urile din Bulgaria, realizate de Alpha Resarch arată că aceasta conduce cursa electorală cu 52,5% din voturi, în timp ce contracandidatul Andrey Gyurov ar avea doar 43,4%. Diferența de procente dintre cei doi ar fi reprezentată de oamenii care au ieșit de la urne spunând că nu au votat pe nimeni. Iotova a fost puternic contestată după ce s-a aflat că, în perioada în care era vicepreședinte, l-a grațiat pe Ognyan Atanasov, un celebru traficant de droguri supranumit „Escobarul Bulgariei”.

În primul tur, Iotova a obținut aproximativ 35% din voturi, în timp ce Andrey Gyurov a obținut aproape 32%. Scorul obținut a fost relativ mic, având în vedere că sondajele de dinaintea alegerilor au plasat-o pe Iliana Iotova pe primul loc cu o intenție de vot de peste 40%, în timp ce pentru Gyurov scorul era mult mai mic, cu o diferență de aproape 20 de puncte procentuale.

În primul tur al alegerilor prezidențiale prezența la vot a fost de doar 23%, un minim istoric pentru Bulgaria. Această participare scăzută se poate explica, pe de o parte, prin epuizarea electorală, având în vedere că în ultimii 5 ani s-au organizat 8 alegeri parlamentare care au ținut țara într-o criză politică prelungită. Pe de altă parte, o altă explicație poate fi și nemulțumirea alegătorilor, care nu s-au prezentat la vot în mod deliberat pentru a transmite un mesaj față de clasa politică de la Sofia.

Înainte de a intra în politică, Iotova a activat ca jurnalist și reporter în cadrul Televiziunii Naționale Bulgare în anii 1990. Ulterior, aceasta s-a alăturat Partidului Socialist Bulgar și a urmat o ascensiune politică constantă. Între 2005 și 2007 a ocupat funcția de deputat în Adunarea Națională a Bulgariei și reprezentant la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei.

Ulterior, după ce Bulgaria a aderat la Uniunea Europeană, Iliana Iotova a făcut parte din primul val de europarlamentari trimiși la Bruxelles, unde a activat în cadrul Alianței Progresiste a Socialiștilor și Democraților (S&D) până în 2017.

În anul 2017, Iotova a fost aleasă vicepreședinte al Bulgariei alături de președintele Rumen Radev, mandat pe care l-a exercitat până la începutul acestui an. În Bulgaria, vicepreședintele și președintele sunt aleși direct de către cetățeni pe aceeași listă electorală, în cadrul unui sistem de tip tandem. Alegătorii bulgari nu votează separat cele două funcții, ci pun ștampila de vot pe perechea formată din cei doi candidați.

După ce Rumen Radev și-a dat demisia din funcția de președinte pentru a putea candida la alegerile parlamentare din această primăvară, Iliana Iotova, considerată cel mai loial aliat al acestuia, a preluat oficial prerogativele de șef al statului la 23 ianuarie 2026, devenind astfel și prima femeie președinte a țării.

În luna aprilie, cu șase luni înainte de alegerile prezidențiale, Bulgaria a organizat alegeri parlamentare organizate de guvernul interimar de atunci condus de Andrei Gyurov, actualul contracandidat al Ilianei Iotova. Aceste alegeri au remodelat complet peisajul politic al țării, după 8 runde de alegeri anticipate în ultimii cinci ani. Partidul nou înființat, Bulgaria Progresistă, condus de Radev, a câștigat detașat față de rivalii săi politici și a obținut majoritate unipartidică în Parlament. În același timp, acesta a păstrat controlul asupra președinției prin aliata sa, Iliana Iotova.

În ceea ce privește orientarea sa politică pe plan extern, Iliana Iotova este percepută ca un lider favorabil Moscovei. Aceasta se opune livrărilor de armament către Ucraina, pledează pentru ridicarea sancțiunilor economice impuse Rusiei, promovează intens retorica de „președinte al păcii” și argumentează că războiul din Ucraina este unul de uzură care epuizează Europa.

Luna trecută, mai multe drone au lovit nave comerciale în Marea Neagră, în zona maritimă a Bulgariei. În acest context, Iotova a stârnit un val de indignare după ce a refuzat să indice Rusia ca atacator și a invocat „lipsa de dovezi”.

Dezbaterile din ultimele săptămâni au fost dominate de acest subiect. În timp ce Gyurov a cerut reacții ferme din partea NATO, tabăra opusă a fost acuzată de opoziție că minimizează incidentele pentru a nu supăra Moscova. Autoritățile de la Sofia au evitat o perioadă lungă să numească direct Rusia ca autor al atacurilor cu drone, ceea ce a stârnit valuri de proteste împotriva unei politici considerate de opoziție drept „ambigue” sau „prietenoase cu Kremlinul”.

De asemenea, Iliana Iotova promovează ideea unei Bulgarii care trebuie să își dicteze singură politica externă, chiar dacă uneori intră în contradicție cu deciziile majore ale Uniunii Europene.

Controverse

În luna septembrie, cu puțin timp înainte de începerea campaniei electorale, Iotova a fost puternic contestată după ce s-a aflat că, în perioada în care era vicepreședinte, l-a grațiat pe Ognyan Atanasov, un celebru traficant de droguri supranumit „Escobarul Bulgariei”. Alianța de opoziție Continuăm Schimbarea – Bulgaria Democrată (PP-DB) i-a cerut retragerea din cursa prezidențială pe acest fond, însă guvernul lui Radev a apărat-o, susținând că decizia a fost luată strict din motive medicale grave.

De asemenea, imediat după finalizarea primului tur prezidențial, guvernul condus de Rumen Radev a fost acuzat oficial că folosește canalele de comunicare ale statului și comunicatele de presă guvernamentale pentru a-i face campanie electorală Ilianei Iotova.

Pe 26 octombrie au fost depuse 135 de plângeri la Comisia Electorală Centrală (CEC) după ce Radev a transmis pe site-ul oficial al guvernului și pe rețelele de socializare îndemnuri către electoratul său să o voteze pe Iotova în turul doi al alegerilor prezidențiale.

Într-o decizie extrem de controversată, votată la limită, din 28 octombrie, Comisia Electorală Centrală (CEC) din Bulgaria l-a absolvit pe premierul Rumen Radev de utilizarea ilegală a resurselor biroului său pentru a o susține pe președinta Iliana Iotova, candidata pe care partidul său, Bulgaria Progresistă, o susține în alegeri. Legea electorală bulgară interzice utilizarea resurselor statului și a celor guvernamentale în campania electorală pentru un candidat la alegeri.

Tot în această campanie electorală, Asociația Jurnaliștilor Europeni din Bulgaria a acuzat direct biroul de presă al guvernului Radev de tentativă de cenzură și intimidare după ce jurnaliștilor li s-au impus directive stricte privind modul „corect” în care trebuie relatate declarațiile premierului care o susțineau pe Iotova.