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Rogobete dă de pământ cu fostul șef al CNAS: „A fost sluga politică a lui Ilie Bolojan”

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Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, a dat de pământ cu fostul șef al CNAS, Horațiu Moldovan. În direct, la Antena 3 CNN, ministrul a afirmat că demisia lui Horațiu Moldovan de la conducerea Casei Naționale de Asigurări de Sănătate ar fi fost un lucru benefic pentru sistemul de sănătate. El a susținut că poate demonstra acest lucru și critică măsurile promovate de fostul șef al instituției.

Alexandru Rogobete a susținut că sistemul de sănătate a traversat una dintre cele mai grave crize financiare din ultimul deceniu. El îl acuză pe fostul șef al CNAS, Horațiu Moldovan, că a aplicat măsuri de austeritate fără viziune, invocând lipsa medicamentelor și a materialelor sanitare, inclusiv pentru pacienții oncologici. Ministrul Sănătății l-a numit pe Moldovan drept „sluga politică a lui Ilie Bolojan”.

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Horațiu Moldovan. Foto: Mediafax Foto.

Rogobete: „Cel mai bun lucru întâmplat Sănătății, în ultima perioadă, este că domnul Moldovan și-a dat demisia”

„Sigur că îmi mențin absolut toate afirmațiile. Situația financiară din sistemul de sănătate, criza financiară a fost una dintre cele mai mari din ultimii 10 ani. Eu nu-mi aduc aminte în ultimii 10 ani, la nivel național, generalizat, unitățile de primiri urgențe sau ambulanțele sau secțiile de ATI să rămână fără materiale sanitare și medicamente.

Acest lucru este un fapt. Există manageri de spitale, există medici care au sesizat aceste probleme și aceste neajunsuri din punctul de vedere al materialelor sanitare. Sigur că pot explica toate cifrele. Acum, domnul Horațiu Moldovan sau, altfel spus, cel mai bun lucru întâmplat Sănătății în ultima perioadă este că domnul Moldovan și-a dat demisia din funcția Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. Și mențin, și pot demonstra. Pentru că ideile dânsului, în oglindă cu cele ale lui Ilie Bolojan.

Domnul Horațiu Moldovan, în toată această perioadă, a fost un fel de slugă politică a premierului demis Ilie Bolojan. Și a pus în aplicare aceste tăieri fără cap și fără viziune. Drept dovadă că din august începând, pacienții cu cancer nu mai aveau acces la chimioterapice. Drept dovadă că toate programele naționale gestionate de CNAS erau în mare dificultate la începutul lunii august și în luna septembrie”, a spus Alexandru Rogobete.

Sursă foto: Mediafax Foto
Sursă video: Antena 3 CNN

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