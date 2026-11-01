Rogobete a fost întrebat dacă își dă demisia din Ministerul Sănătății în cazul unui conflict cu ministrul Finanțelor sau în urma altei divergențe. Ce a răspuns

Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, a fost întrebat, la Antena 3 CNN, dacă își va da demisia din minister în cazul unui conflict cu ministrul Finanțelor sau în urma altei divergențe.

„Vă dați demisia dacă, la un moment dat, ce trebuie să faceți în Ministerul Sănătății contravine cu ce vă zice ministrul de finanțe sau, dacă intrați în vreo divergență, spuneți nu? Eu nu accept dacă înseamnă scufundarea Sănătății?”, a întrebat prezentatoarea TV.

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Rogobete: „Mi-am pus demisia pe masă când Ilie Bolojan mi-a cerut să tai cu 10% salariile doctorilor”

Alexandru Rogobete exclude o demisie din Ministerul Sănătății. El susține că a putut să își depună demisia din funcție în ianuarie, după ce Ilie Bolojan i-a cerut să reducă salariile medicilor cu 10%. Rogobete afirmă că a reușit să scoată sistemul sanitar din această măsură.

„Nu îmi dau demisia și vă spun de ce. Pentru că acolo trebuie să fie cineva care să negocieze și care să îl convingă pe ministrul Finanțelor sau pe oricine altcineva că lucrurile pot merge într-o direcție bună. Puteam să îmi dau demisia în ianuarie anul acesta și am vrut să fac acest lucru. Mi-am pus demisia pe masă când Ilie Bolojan mi-a cerut să tai cu 10% salariile doctorilor, pentru a face el economie. Pe masa Guvernului. A fost un circ acolo. Am reușit ca sănătatea să fie o excepție din acea ordonanță”, a precizat Alexandru Rogobete.

Tot în cadrul emisiunii de la Antena 3 CNN, ministrul sănătății a dat de pământ cu fostul șef al CNAS, Horațiu Moldovan. Ministrul Sănătății a declarat că plecarea acestuia de la conducerea instituției a fost benefică pentru sistemul sanitar. Ministrul Sănătății l-a numit pe Moldovan drept „sluga politică a lui Ilie Bolojan”. Vezi AICI declarațiile ministrului Sănătății.

Sursă foto: Mediafax Foto

Sursă video: Antena 3 CNN