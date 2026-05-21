Situată în Provincia Timimoun din Algeria, Ksar Draa este o fortăreață veche de sute de ani, construită din motive necunoscute de civilizații la fel de misterioase.

Cei mai mulți dintre turiști sunt familiarizați cu Piramidele Giza din Egipt sau Machu Picchu din Peru, dar ratează o atracție misterioasă: Ksar Daar din Algeria, scrie allthatsinteresting.com.

Fortăreața din inima deșertului Sahara, localizată în Provincia Timimoun, reprezintă o citadelă în ruine, uluitoare și misterioasă în același timp.

Nimeni nu știe exact când a fost construită, de către cine sau când și de ce a fost abandonată.

Ruinele circulare din Ksar Draa nasc, de secole, întrebări pentru istorici. Se ridică din deșert ca o structura extraterestră, înconjurată de oceanul de nisip.

Construită din nisip și piatră, fortăreața a fost, cândva, o structură formidabilă.

Dar ce rol a avut citadela? Răspunsul rămâne un mister, chiar și azi.

Ksar Draa este unul din cele mai importante situri arheologice ale Algeriei.

Chiar dacă a fost abandonată de secole, fortăreața pare că spune o poveste fascinantă, care trebuie „dezgropată” gradual, în sufletul deșertului.

Ce este Ksar Draa?

„Ksar” reprezintă un sat fortificat nord-african, înființat tradițional de berberi, o civilizație care a trăit în Africa de Nord, încă de la începutul istoriei consemnate a omenirii.

Aceste sate erau formate din sate și un grânar comun. Totuși, cuvântul „ksar” înseamnă și „castel” în limba arabă – și Ksar Draa seamănă cu o citadelă.

Fortăreața din deșertul Sahara este înconjurată de dune. După cum relatează „Maghreb Magazine”, zidurile fortăreței – făcute din nisip, paie și chirpici, au o înălțime de 9 metri și o grosime de 1,80 metri.

Nu doar că ar fi protejat împotriva furtunilor de nisip și a căldurii, ci ar fi fost impenetrabilă pentru eventualii invadatori.

În prezent, Ksar Draa este o ruină. În trecut, probabil a găzduit case, școli, bucătării comunale și chiar o moschee generoasă.

Dar Ksar Draa a născut mai multe întrebări decât răspunsuri. Nu există hieroglife, precum cele egiptene, care să ofere un indiciu despre istoria locului.

Nu se cunoaște vârsta exactă a fortăreței, deși unii istorici o estimează la cel puțin 700 de ani.

Nimeni nu știe cine a construit orașul și de ce.

Teorii despre Ksar Draa

Care ar fi fost scopul fortăreței Ksar Draa? Forma ei circulară și amplasarea este diferită față de construcțiile berberilor ksari, localizate de regulă în munți.

Există posibilitatea ca Ksar Draa să fi fost o închisoare. Aflată în mijlocul deșertului, prizonierilor le-ar fi fost imposibil să evadeze.

După alți istorici, Ksar Draa ar fi servit drept „caravanserai”, un fel de han unde caravanele, pelerinii și călătorii opreau pentru a se odihni.

Cu siguranță că o asemenea structură ar fi devenit neprețuită în timpul traversării Saharei.

Alții au suspectat că Ksar Draa ar fi fost un adăpost pentru evrei, din vremurile persecuției lor religioase.

În secolul 15, liderul islamic Muhammad al-Maghili a organizat campanii locale împotriva evreilor și mulți au fost obligați să își părăsească locuințele. Este posibil să fi căutat salvarea în Ksar Draa.

Un mister care dăinuie peste secole

În cele din urmă, adevărata istorie a fortăreței Ksar Draa este cunoscută doar de deșertul care o înconjoară.

Nu au fost realizate excavări arheologice de anvergură în această zonă. Ce se ascunde oare sub dunele de nisip din jurul Ksar Draa?

Misterul din mijlocul Deșertului Sahara va fi, cu siguranță, dezvăluit de istoricii generațiilor viitoare.

Până atunci, Ksar Draa rămâne un loc fascinant, cu o structură impresionantă care se ridică în deșert ca un miraj. Dar acest miraj, chiar dacă misterios, este foarte real.

