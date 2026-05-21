„Mona Lisa” se mută într-o casă nouă. Capodopera își va avea propriul spațiu la Louvre

Capodopera lui Leonardo da Vinci, „Mona Lisa”, va primi o galerie dedicată în cadrul unui amplu proiect de modernizare al muzeului Louvre, care vizează extinderea capacității de vizitare și reducerea supraaglomerării din cel mai vizitat muzeu din lume.

„Mona Lisa”, se mută într-o galerie dedicată

Autoritățile franceze au selectat o echipă internațioală de arhitecți pentru un plan major de transformare a muzeului Louvre, descris ca o „nouă Renaștere”.

Proiectul, estimat la 1 miliard de dolari (aproximativ 863 de milioane de euro), are ca obiectiv îmbunătățirea fluxului de vizitatori, a securității și a infrastructurii generale.

Elementul central al proiectului este reconfigurarea modului în care va fi expusă „Mona Lisa”.

Lucrarea va beneficia de un spațiu expozițional dedicat, de aproximativ 33.999 de metri pătrați, care va permite vizionarea picturii fără parcurgerea întregului muzeu.

Măsura este gândită pentru a reduce presiunea uriașă din galeria actuală, unde tabloul atrage în jur de 20.000 de vizitatori zilnic.

Intrări noi, spații extinse și conectare cu orașul

Planul prevede reconfigurarea zonei „Grande Colonnade” de pe fațada estică a muzeului, precum și crearea a două noi intrări subterane.

Vor fi adăugate spații de expoziție, zone de dining, magazine și trasee pietonale care conectează muzeul cu restul Parisului, cu scopul de a gestiona un aflux suplimentar estimat la aproximativ trei milioane de vizitatori anual.

Louvre primește în prezent circa nouă milioane de vizitatori pe an.

Cine va conduce proiectul de modernizare

Firma Selldorf Architects din New York, în colaborare cu Studios Architecture Paris, va coordona lucrările de extindere și reamenajare.

Selecția a fost făcută din cinci finaliști aleși anterior din peste 100 de propuneri internaționale.

Obiectiv: controlul aglomerației și experiență mai bună

Conducerea muzeului subliniază că nivelul actual de vizitare este atât un motiv de mândrie, cât și o provocare majoră.

Proiectul urmărește echilibrarea fluxului de turiști și îmbunătățirea experienței culturale, fără a afecta accesul publicului la operele emblematice ale muzeului.

Recomandarea autorului: