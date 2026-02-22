Studenții iranieni continuă protestele. Pentru regimul de la Teheran, au mai rămas 7 zile din ultimatumul lui Trump

Studenții iranieni continuă să protesteze în fața mai multor universități din Iran după revoltele sângeroase din ianuarie, soldate cu aproximativ 7.000 – 30.000 de morți, 53.000 de arestări și cu peste 300.000 de răniți.

În timp ce timpul rămas din ultimatumul de 10 zile al lui Donald Trump se scurge, mai multe filmări cu demonstrații studențești în masă circulă pe internet. Mulțimea strigă „moarte dictatorului”, referindu-se la liderul suprem ayatollahul Ali Khamenei.

Studenții mărșăluiesc la Universitatea Sharif de Tehnologie din Teheran pentru a onora protestatarii uciși de forțele de ordine în ultima lună.

Un grup separat de protestatari pro-regim au organizat un miting în paralel, având asupra lor drapelurile Iranului, potrivit BBC.

SUA a mobilizat acum cea mai mare prezență militară în regiune de la invazia Irakului din 2003, în timp ce oficialii iranieni și americani continuă să negocieze în Elveția pentru a încheia un acord nuclear.

A mai rămas o săptămână până când lumea va vedea ce decizie va lua președintele Trump în privința Iranului.

Sursa Foto: BBC/AP

